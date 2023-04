Cagne Pelose: a Rolo il raduno dei fans

Oggi al parco Villa Resti Ferrari, a Rolo, c’è il raduno dei fans del gruppo Cagne Pelose, dando il via al tour 2023 e presentando i brani dell’album "Dammi un laic!", uscito in marzo. Tra gli ospiti i Lambrusco Brothers (con un brano sulla vita di un saldatore), Pretty Boy Peter (con un brano sulla dura vita condominiale), Michele Vioni (chitarrista dei Mr Pig) e il coro di bambini Le Small Notes, protagonista di un brano che racconta in modo ironico la "dura vita" nella Bassa Reggiana. Il parco apre dalle 14,30, il concerto inizia alle 16. E dalle 18 la festa continua con gnocco e tigelle. Ingresso libero.