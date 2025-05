Cagne Pelose e Guidetti, risate rock

La canzone rock dialettale si abbina alla comicità teatrale, sempre in dialetto, con "Risate in rock. La forza del dialetto" con protagonisti la band de Le Cagne Pelose e l’attore reggiano Antonio Guidetti stasera alle 21 al Novecento di Cavriago. Un binomio nato lo scorso anno grazie alla realizzazione di un video del gruppo musicale nato a Rolo, all’inizio del tour chiamato "Umarell". Un mix tra le canzoni dai testi spesso dissacranti de Le Cagne Pelose (foto) e le incursioni comiche di Guidetti. Appena pochi giorni fa la band rolese ha celebrato l’ennesimo successo al raduno annuale dei fans, che si è svolto negli spazi di Villa Resti Ferrari a Rolo, con la partecipazione di un folto pubblico, oltre che di vari artisti di ogni età che hanno partecipato come ospiti. Già dal primo live della fine degli anni Ottanta, oltre alla musica, si è evidenziata la presenza scenica della band, con uso di parrucche ed abiti improbabili.