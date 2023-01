"Cagne Pelose", musica e ironia

Il giorno dell’Epifania è uscito il nuovo singolo del gruppo "Cagne Pelose", che anticipa l’album ormai in rampa di lancio. Si intitola "Dam un laic!", che sarà pure il nome dell’album della band della Bassa reggiana, nata a Rolo per esaltare la musica tradizionale.

Il gruppo è attivo dal 1989 e rappresenta una parodia della classica rock band, proponendo brani riarrangiati in chiave rock, ma soprattutto con testi in dialetto reggiano. Lee Morse, batterista e cofondatore della band, illustra le caratteristiche del nuovo brano arrivato insieme alla befana…

"Il nostro nuovo brano – conferma Lee Morse – parla del mondo degli influencers. Il nostro Gianni Fuieda ne rimane folgorato, vuole essere come loro, studia per diventarlo, per accumulare più like possibili e diventare ricco… Poi, però, scopre che al ristorante l’oste "al vol dla muneda, mia i laic". Abbiamo sempre scritto testi che raccontano in chiave ironica quello che osserviamo e quello che capita intorno a noi. E il tema di aspirare a diventare un influencer e fare i soldi lo vediamo soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Il rischio è che ci si dimentichi della cruda realtà. Abbiamo realizzato un video che è molto divertente e che vede protagonista, nei panni di Gianni Fuieda, il nostro leader Cats William. Il testo, invece, è firmato dal bassista Al Big Noses".

Ci saranno anche altri brani ironici e divertenti nell’imminente album.

"Il protagonista è sempre il nostro Gianni, che per dimagrire ed essere fashion si butta nello sport di punta del momento. Ed ecco la canzone Paddel – aggiunge Lee Morse – che lui, però, confonde con la… padella. Poi si infortuna ed incontra il mondo difficile del pronto soccorso, da cui prende spunto la canzone Inail".

Nell’album pure il brano preparato nel 2019 per il trentennale della band, ma bloccata nel cassetto a causa dell’emergenza Covid. L’uscita dell’album è prevista per il 2 marzo. La prima uscita dal vivo sarà il 7 aprile al live club Spazio Libero di Castelnovo Rangone (Modena), mentre il 16 aprile ci sarà il concerto al parco di Villa Resti Ferrari a Rolo.

