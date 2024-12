Cagnolino salvato dai pompieri nell’incendo in casa a Poviglio

Risultano piuttosto seri i danni provocati dall’incendio divampato domenica in un’abitazione di via Zappellazzo a Poviglio, dove è scattato l’allarme poco dopo le 18, quando i passanti hanno notato del fumo uscire da una finestra. Nell’edificio, di proprietà di commercianti di origine cinese, in quel momento non c’era nessuno. Si trovava però un cane di piccola taglia, che ha trovato riparo al secondo piano, dove non senza fatica sono riusciti ad arrivare i vigili del fuoco, per portarlo in salvo, prima che potesse restare intossicato.

Dalle prime verifiche, pare che le fiamme possano essere scaturite per cause elettriche da una camera da letto, interessando pure il materasso, dal quale è scaturito il fumo. A seguire le operazioni di spegnimento anche il sindaco Filippo Ferrari, accorso sul posto quando è stato informato di quanto stava succedendo. L’edificio interessato dalle fiamme al momento risulta non fruibile, almeno fino al completamento del ripristino dei locali e degli impianti danneggiati. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla con l’autobotte da Reggio.

a. le.