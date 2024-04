Cagossi: "Palazzetto, puntare a un accordo con gli imprenditori"

Il nuovo palasport di Novellara da realizzare con un accordo pubblico-privato, che a fianco del Comune veda anche il coinvolgimento di alcuni imprenditori. La lista civica "Novellara democratica civica", guidata da Alessandro Cagossi, propone questa soluzione per far fronte alle difficoltà nel coprire i costi della tanto attesa struttura sportiva. Cagossi propone una partnership pubblico-privata: "Per edificare l’opera – la sua tesi – sarebbe sufficiente un prestito di tre milioni (ripagabile in 20 anni) già ottenuto dal credito sportivo, cui si aggiungeranno capitali privati, alla luce di un accordo con imprenditori. Un nuovo progetto low-cost e la demolizione di una delle vecchie e ammalorate palestre di via Novy Jicin eviterà inutili costi di urbanizzazione e salverà suolo agricolo dalla cementificazione. Dunque, si lasci perdere il progetto faraonico e irrealizzabile del Comune, per mancanza di fondi, che costa oltre 9,3 milioni di euro. Addirittura al recente consiglio comunale la maggioranza Pd ha paventato di vendere 2,8 milioni di euro di azioni Iren, un tesoretto che giace da generazioni nelle tasche dei novellaresi, per finanziare i folli costi del palasport. Ricordiamo pure la prima promessa di costruire il palasport negli anni Ottanta nella zona poi urbanizzata per il nuovo supermercato Coop".