‘Cai 150: in montagna insieme’. In mostra gli scatti storici dei soci

Si apre domani alle 18, a Palazzo Ancini in via Farini, la mostra ‘Cai 150: in montagna insieme’, a cura di Cai Reggio Emilia, inserita nel circuito Off di Fotografia Europea. "150 anni sono tanti, ma il Cai continua a vivere attraverso sogni grandi e immense sfide tipiche di un’età di passaggio tra quella giovane e quella adulta", spiega Alberto Fangareggi, neo presidente del Club. La mostra è un viaggio che raccoglie il materiale fotografico di tanti soci che negli anni hanno condiviso una parte della loro vita nel Club Alpino Italiano sezione di Reggio Emilia. Un percorso dove ognuno si scopre o si riscopre nel muoversi tra sentieri e montagne. Immagini che raccontano momenti di partecipazione, allegria, amicizia e socialità, nel cammino tra sentieri e cime di montagna. Testimonianze di impegno, solidarietà, organizzazione, cultura e sensibilità verso la natura. La presentazione di un video di sei minuti di Silvia Degani riassume e sintetizza il vivere la montagna assieme al Cai. "La nostra sezione Cai nei 150 della sua storia ha vissuto un’evoluzione della frequentazione della montagna, diversificando le sue proposte per una popolazione di appassionati in crescita, che vuole vivere in modi diversi l’ambiente naturale della montagna". La mostra rimarrà visibile fino al 25 maggio, orari: martedì, 10-12; mercoledì, 16-18; venerdì, 10-12/16-18; sabato, 9-12/16-19; domenica, 9-12.

Lara Maria Ferrari