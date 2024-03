Cai, nuova sede per la sezione

Una nuova sede per la sottosezione Cai ‘Franco Rustichelli’ in viale della Repubblica 64 a Scandiano. Sabato alle 15 inizierà la grande festa di inaugurazione col sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessore allo sport Nearco Corti e dei presidenti provinciale e regionale del Cai. Ora la sede potrà ospitare materiali e attrezzature, attività organizzative e di formazione, assemblee, incontri sociali. L’inaugurazione della nuova sede coincide con i 40 anni di vita e attività della sottosezione Cai di Scandiano. Sabato i partecipanti potranno provare la torre di arrampicata di nove metri, visitare la mostra fotografica ‘Emozioni ad alta quota’ di Rosanna Bandieri che ritrae le emozioni e atmosfere del nostro Appennino e visitare l’angolo sentieristico con laboratorio. Sarà presente un dj set e punto informativo per chi vuole conoscere meglio le attività del Cai. Il taglio del nastro si terrà alle 16.30.