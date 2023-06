"Cala la compravendita di immobili, fermate la direttiva ’casa green’"

"Le previsioni del Notariato circa un forte calo delle compravendite immobiliari per il 2023 (addirittura - 17% per le ‘prime case’) sono da prendere in seria considerazione".

Lo afferma Annamaria Terenziani (nella foto), presidente di Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa di Reggio Emilia.

"Il calo, peraltro, risente solo in parte di un elemento che – se confermato – porterebbe a un’ulteriore riduzione del numero di transazioni e a un crollo generalizzato del valore degli immobili".

"Ci riferiamo alla proposta di direttiva europea sugli obblighi di efficientamento energetico degli immobili (la cosiddetta direttiva ‘case green’), che sta già oggi – col solo effetto annuncio – determinando due effetti: il rallentamento del mercato e la spinta al ribasso dei prezzi".

"Facciamo un ennesimo appello a tutte le forze politiche: si operi in sede Ue affinché, come richiesto dal Parlamento, questa normativa insensata e pericolosa venga bloccata. Non emendata: bloccata", conclude Terenziani.