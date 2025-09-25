Calabroni lo pungono, muore per choc anafilattico

Novellara, 25 settembre 2025 – È rimasto vittima dello choc anafilattico provocato da punture di due calabroni, che lo hanno assalito quando si è recato a tagliare i rami di una pianta, da cui il giorno prima era stato estirpato un nido di insetti, usando delle fiamme. Ma, a quanto pare, qualche insetto doveva essere rimasto a circolare in zona, finendo per pungere l’uomo quando si è avvicinato per completare l’intervento di pulizia e di manutenzione, in un’area esterna alla sua abitazione. Uno choc anafilattico che è risultato fatale a Gabriele Davolio, 69 anni, residente in strada Valle, alla periferia di Novellara, dove è avvenuto l’episodio, nella prima mattinata di ieri. L’uomo era in compagnia di uno dei figli, mentre in casa c’era la moglie.

Sono stati proprio i familiari a dare l’allarme ai soccorsi quando ci si è accorti della crisi che aveva colpito il loro congiunto. Alle difficoltà respiratorie provocate dagli effetti delle punture degli insetti – ai quali molto probabilmente il 69enne era allergico – si sarebbero aggiunte anche delle complicazioni dovute a problemi di natura cardiaca, che potrebbero aver favorito il peggioramento delle sue condizioni generali. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’automedica della vicina sede. Le condizioni di Davolio sono apparse immediatamente molto critiche, tanto da avviare da subito le terapie di rianimazione, durante almeno una quarantina di minuti.

Si è tentato anche di intubare il paziente, per consentirgli la ripresa della respirazione. Ma ogni sforzo del personale sanitario è stato purtroppo inutile. Il battito cardiaco non è ripreso e al medico di turno non è rimasto che diagnosticare il decesso dell’uomo. Non risultano essere stati richiesti ulteriori accertamenti medico legali, essendo emersa la “causa naturale” alla base del decesso, dovuta al malore per lo choc.

Il corpo è stato recuperato nella tarda mattinata per essere trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Novellara. I funerali, affidati all’agenzia Bonini, sono stati fissati per domani, venerdì, alle 15 partendo dal cimitero per raggiungere la chiesa Colleggiata di Santo Stefano, per poi tornare al cimitero per la tumulazione. Lascia nel lutto la moglie Angela, i figli Walter, Giovanni e Lucia, il fratello Alberico e altri parenti.