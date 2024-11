Calano ancora i contratti di lavoro. Meno 10,4% rispetto a un anno fa

In provincia di Reggio Emilia prosegue la contrazione del mercato del lavoro iniziata già nei mesi scorsi. Sono 3.720, infatti, i nuovi contratti previsti per il mese di novembre (con un calo del 10,4% rispetto al novembre 2023) e sono 11.380 quelli relativi al trimestre novembre 2024/gennaio 2025, un valore inferiore del 12,7% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

I dati sono frutto di un’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia, presieduta da Stefano Landi, secondo cui i nuovi contratti previsti per novembre 2024 si concentreranno per il 62,4% nel settore dei servizi e per il 52% saranno in capo ad aziende con meno di 50 dipendenti. Tra i settori più in crisi quello delle costruzioni (-31,3% di nuove attivazioni), del commercio (-12,3%) e dei servizi alle persone (-20,6%). Pesante calo anche per i nuovi contratti nell’industria manifatturiera che scendono di un 14,5% rispetto al novembre 2023. Sempre secondo l’ente camerale solo nel 25% de casi i contratti saranno stabili – a tempo indeterminato o di apprendistato – e nel 60% dei casi ai nuovi assunti sarà richiesto il possesso di esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Anche a novembre si riproporranno, comunque, le difficoltà delle imprese nel reperimento di alcune figure professionali. Nell’ambito dirigenziale e con elevata specializzazione tecnica, tra le figure di difficile reperimento vi sono gli ingegneri (nell’88,6% dei casi), nel 76,6% lo sono i tecnici della salute e nel 71,4% dei casi i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi. Nell’ambito dirigenziale e con elevata specializzazione tecnica, tra le figure di difficile reperimento vi sono gli ingegneri (nell’88,6% dei casi), nel 76,6% lo sono i tecnici della salute e nel 71,4% dei casi i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi.