Calano gli incidenti stradali, il numero dei feriti e i decessi

Calano gli incidenti stradali nel Reggiano, con un decremento del numero di feriti e decessi. Un dato positivo che emerge dall’analisi dei dati ufficiali sull’infortunistica stradale, di cui si è parlato in Prefettura nell’incontro dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità, che coinvolge forze di polizia, vigili del fuoco, Aci e Anas. Gli incidenti sono passati dai 2.234 del primo semestre 2023 ai 1.714 del primo semestre dell’anno in corso (-24%). Il confronto dei dati raccolti per il primo semestre degli anni 2023 e 2024, riferito agli incidenti mortali e con lesioni, indica un netto miglioramento: se nel 2023 gli incidenti complessivamente rilevati nel semestre sono stati 1.330 con 1.729 feriti e 17 morti, nello stesso periodo di quest’anno gli incidenti si assestano a 814 con 1,072 feriti e otto deceduti, con una diminuzione di circa il 40% degli incidenti e dei feriti e di quasi il 50% per i decessi. Diminuiscono gli incidenti che vedono coinvolti monopattini (35 nel 2024 contro 47 del 2023 per un -25%), velocipedi (169 contro 316 per un -45%) e biciclette a pedalata assistita (8 nel 2024 rispetto a 15 del 2023). Anche il decesso di pedoni segna una diminuzione passando dai tre del primo semestre 2023 ai due del 2024. Per quanto riguarda motocicli e ciclomotori (140 contro i 201 del 2023 per un -30%), pur registrando una generale diminuzione, è emersa l’esigenza che il fenomeno debba essere preso in considerazione, in quanto si assiste a una recrudescenza dell’indice di mortalità: i decessi a bordo di moto e ciclomotori sono a oggi 7 su 19 eventi complessivi, dati invariati rispetto agli analoghi periodi del 2023 e ’22 pur nella generale diminuzione degli incidenti per queste categorie di veicoli. Gli schianti correlati a uso di alcol o droghe si confermano in diminuzione, passando dal 4,66 al 3,43% dal 2023 al 2024. Si registra inoltre un aumento dei decessi nel secondo semestre, da luglio al 10 novembre, con un totale annuo di 17 mortali (con 19 decessi), con un dato che per ora resta inferiore ai 24 decessi avvenuti nello stesso periodo del 2023 e ai 22 del 2022. Per una migliore sicurezza sono state garantite nuove campagne rivolte ai cittadini, ma anche interventi di Anas sull’ex Statale 63, con potenziamento della segnaletica e di apposite barriere.

Antonio Lecci