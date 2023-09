Calano le ditte ma è frutto della fusione

La relazione con le scuole del territorio, la valorizzazione e la promozione del centro storico. Ma anche il classico Concerto di Natale e i dati economici del territorio al 30 giugno 2023. Questi i temi al centro del consiglio di sede Lapam Confartigianato di Reggio Emilia, a cui hanno partecipato il responsabile della locale sede Lapam Stefano Cestari e il presidente di sede Guido Gasparini. "Quello del Concerto di Natale – dichiara Stefano Cestari, responsabile sede Lapam Confartigianato di Reggio Emilia – è un appuntamento a cui teniamo particolarmente. La nostra associazione è impegnata sul piano sociale e da diversi anni organizza questo evento per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Presto saremo in grado di annunciare anche a chi sarà rivolto tutto il ricavato che raccoglieremo durante la serata grazie alla generosità degli imprenditori, sempre molto sensibili".

In occasione del consiglio di sede di Reggio Emilia, l’ufficio studi Lapam Confartigianato ha elaborato un’analisi sull’andamento economico del territorio. Al 30 giugno 2023 si rilevano 18.358 imprese attive nel comune di Reggio Emilia, di cui 6.877 artigiane, pari al 37,5%. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il numero di imprese è lievemente diminuito (precisamente si registra un -1%). Bisogna specificare però che in occasione dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza oltre 1.000 imprese sono state cancellate d’ufficio dal Registro Imprese in provincia di Reggio Emilia (di cui oltre 400 nel comune di Reggio). Il calo del numero di imprese registrato nell’ultimo anno non riflette quindi un reale andamento del tessuto economico, bensì è da ricondurre a motivazioni amministrative.