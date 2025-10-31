Gli speculatori
Gli speculatori
ReggioEmilia
CronacaCalano le imprese femminili. Meno 179 attività in un anno
31 ott 2025
GIULIA BENEVENTI
Cronaca
Calano le imprese femminili. Meno 179 attività in un anno

Prosegue il calo delle imprese femminili in provincia di Reggio Emilia. A fine settembre 2025 se ne contano 8.966, pari al 19,1% del totale delle aziende attive, con una diminuzione del 2% rispetto allo stesso mese del 2024: 179 attività in meno. Un dato che conferma il trend registrato già a giugno. Le modifiche introdotte ai codici Ateco 2025 rendono difficile un confronto preciso tra i diversi comparti, ma l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia, su dati Infocamere, evidenzia come il commercio resti il settore con la maggiore presenza femminile: 2.095 imprese, pari al 23,4% del totale. A seguire i servizi alle imprese (2.050, 22,9%) e i servizi alla persona (1.460, 16,3%). Più distanti il settore primario (1.193, 13,3%), il manifatturiero (986, 11,0%), l’alloggio e ristorazione (855, 9,5%) e le costruzioni (308, 3,4%).

Sul piano giuridico, prevalgono nettamente le imprese individuali: 5.868, il 65,4% del totale, in calo del 2,6% su base annua. Crescono invece le società di capitali (+1,0%, per un totale di 1.849 imprese), mentre arretrano le società di persone (-4,4%, 1.082 unità). Cooperative, consorzi e altre forme giuridiche raggiungono le 167 unità (+5%). Tra le imprese individuali, 1.912 sono artigiane (32,6%), 688 sono guidate da giovani (11,7%) e 1.212 da donne straniere (20,7%).

Dal punto di vista territoriale, Reggio resta al primo posto per numero assoluto di imprese femminili, con 3.070 attività (17,3% del totale). Seguono Correggio (471, 22,2%) e Scandiano (460, 21,3%). Per incidenza percentuale svetta Ventasso, dove le 117 aziende in rosa rappresentano il 25,5% del tessuto produttivo locale. Un quadro che conferma la vitalità dell’imprenditoria femminile reggiana, ma anche la necessità di nuovi strumenti per sostenerne la crescita in un’economia in evoluzione.

© Riproduzione riservata

