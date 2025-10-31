Calano le imprese femminili. Meno 179 attività in un anno

Prosegue il calo delle imprese femminili in provincia di Reggio Emilia. A fine settembre 2025 se ne contano 8.966, pari al 19,1% del totale delle aziende attive, con una diminuzione del 2% rispetto allo stesso mese del 2024: 179 attività in meno. Un dato che conferma il trend registrato già a giugno. Le modifiche introdotte ai codici Ateco 2025 rendono difficile un confronto preciso tra i diversi comparti, ma l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia, su dati Infocamere, evidenzia come il commercio resti il settore con la maggiore presenza femminile: 2.095 imprese, pari al 23,4% del totale. A seguire i servizi alle imprese (2.050, 22,9%) e i servizi alla persona (1.460, 16,3%). Più distanti il settore primario (1.193, 13,3%), il manifatturiero (986, 11,0%), l’alloggio e ristorazione (855, 9,5%) e le costruzioni (308, 3,4%).

Sul piano giuridico, prevalgono nettamente le imprese individuali: 5.868, il 65,4% del totale, in calo del 2,6% su base annua. Crescono invece le società di capitali (+1,0%, per un totale di 1.849 imprese), mentre arretrano le società di persone (-4,4%, 1.082 unità). Cooperative, consorzi e altre forme giuridiche raggiungono le 167 unità (+5%). Tra le imprese individuali, 1.912 sono artigiane (32,6%), 688 sono guidate da giovani (11,7%) e 1.212 da donne straniere (20,7%).

Dal punto di vista territoriale, Reggio resta al primo posto per numero assoluto di imprese femminili, con 3.070 attività (17,3% del totale). Seguono Correggio (471, 22,2%) e Scandiano (460, 21,3%). Per incidenza percentuale svetta Ventasso, dove le 117 aziende in rosa rappresentano il 25,5% del tessuto produttivo locale. Un quadro che conferma la vitalità dell’imprenditoria femminile reggiana, ma anche la necessità di nuovi strumenti per sostenerne la crescita in un’economia in evoluzione.