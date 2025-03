Calano le imprese femminili. Primeggia ancora il commercio. Male anche la ristorazione

Il numero di imprese femminili attive in provincia di Reggio Emilia è in diminuzione. A rivelarlo è la Camera di Commercio dell’Emilia, che in occasione della festa della donna ha diffuso un’analisi sull’andamento del sistema imprenditoriale locale. Dai dati emerge che, alla fine del 2024, le imprese guidate da donne erano 9.075, pari al 19,2% del totale, con una riduzione di 151 unità rispetto all’anno precedente (-1,6%). A livello nazionale e regionale, il calo è stato meno marcato ma comunque negativo (-1,0%). Il settore più rappresentato tra le imprenditrici reggiane è il commercio, con 2.190 attività (24,1% del totale), anche se in calo del 3,1% rispetto al 2023. Seguono i servizi alle imprese con 1.996 unità (22,0%), in crescita del 2,3%, grazie all’aumento delle attività finanziarie e assicurative (+9,0%) e del settore noleggio e agenzie di viaggio (+4,9%). In terza posizione si trovano i servizi alla persona, che contano 1.429 imprese (15,7%), in calo dell’1,3% a causa delle flessioni nei comparti sanitario-assistenziale e dell’istruzione. Anche il settore primario e il manifatturiero registrano un segno negativo: le imprese agricole e di allevamento sono scese a 1.230 unità (-1,7%), mentre le attività manifatturiere si attestano a 1.036 (-4,3%). Male anche il comparto della ristorazione e dell’alloggio (861 imprese, -0,2%) e il settore delle costruzioni, che con un calo dell’8,9% è sceso a 319 unità. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, il comune con la maggiore incidenza di imprese femminili rispetto al totale delle attività è Ventasso, dove le 113 aziende "rosa" rappresentano il 24,4% del panorama imprenditoriale locale. Seguono Boretto, con 81 imprese femminili (23,8%), Casina (111 imprese, 23,7%), Poviglio (166 imprese, 23,3%), Rio Saliceto (125 imprese, 22,9%), Guastalla (259 imprese, 22,2%) e Correggio (476 imprese, 22,2%). Tuttavia, il numero assoluto più elevato di imprese femminili si registra, come prevedibile, nel capoluogo. A Reggio le attività guidate da donne sono 3.108, pari al 17,4% di tutte le imprese attive in città. Numeri rilevanti anche per Casalgrande, che conta 280 imprese femminili e 20,3% sul totale delle aziende locali attive, Scandiano (464 unità, 21,3%) e Rubiera (251 unità, 20,5%).

e. b.