Calano le imprese straniere

Si conferma in calo il numero delle imprese guidate da stranieri in provincia di Reggio. Pur collocandosi ancora saldamente al primo posto della graduatoria regionale sul totale delle realtà produttive attive (17,3%), alla fine dei primi sei mesi del 2025 il nostro territorio evidenzia un calo del 3,2% (era -3,6% a fine marzo) rispetto allo stesso periodo del 2024; le imprese attive guidate da stranieri risultano così 8.103, con 272 unità in meno rispetto a giugno 2024.

Tra i settori in crescita – come evidenziano le analisi dell’Ufficio Studi Statistica della Camera di commercio dell’Emilia – spicca quello dei servizi alle imprese con un +7,6%, grazie al quale le imprese guidate da stranieri sono salite a 766 unità. In aumento anche l’agricoltura, che cresce del 3,1% (100 imprese a guida straniera), e le attività di alloggio e ristorazione, come ultimo comparto che si attesta in territorio positivo con un +1,6% (560 imprese a guida straniera). Tra i settori in calo, quelli in maggiore sofferenza appaiono la manifattura (-7,6%, con 1.003 unità attive) e le costruzioni, che rappresentano il comparto in cui si registra la maggiore concentrazione di imprese a guida straniera. In questo caso si è registrato un calo del 4,9%, che ha portato questa tipologia di imprese a 3.885 unità, la cui incidenza sul totale delle imprese a guida straniera attive a Reggio Emilia è pari al 47,9%.

In calo, infine, anche il commercio (-3,7% e 1.227 imprese attive) e i servizi alla persona che, con una diminuzione del 2,0%, hanno visto le attività a guida straniera scendere a 543.

Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole 5.887 imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l’Albania, con 797 imprese individuali e una quota del 13,5% sul totale delle unità attive a guida straniera.