Calano le segnalazioni antiriciclaggio 219 in meno rispetto al 2021 (-20,8%)

Calano rispetto ai 365 giorni precedenti le segnalazioni di operazioni sospette giunte all’autorità anti-riciclaggio nel 2022. È questo il dato, decisamente significativo, che emerge dall’ultimo rapporto pubblicato dalla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) presso la Banca d’Italia, che ha evidenziato una diminuzione delle operazioni finanziarie sospette nel territorio reggiano. Nel corso dell’anno scorso, infatti, sono arrivate all’ente 1051 segnalazioni rispetto alle 1270 del 2021, con un calo del 20,8% rispetto all’anno precedente.

"Il riciclaggio di denaro, cioè l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, è una minaccia per l’intero sistema produttivo e finanziario locale, nazionale e internazionale. Per questo abbiamo il dovere di sostenere l’attività di controllo degli organi preposti – sottolinea il segretario generale di Lapam Confartigianato, Carlo Alberto Rossi -. Sul tema dobbiamo avere un atteggiamento realista.

Da una parte siamo consci degli impatti nefasti che le attività criminali hanno sulla nostra economia, dall’altra possiamo essere orgogliosi del primato delle autorità italiane in una materia complessa, ma fondamentale per il nostro sistema economico: come ha ricordato recentemente il direttore della Uif Claudio Clemente, la normativa italiana, è eredità del giudice Giovanni Falcone e tra le più evolute in Europa, tanto che proprio in questi mesi l’Italia è tra i paesi candidati a ospitare la sede della nuova Autorità europea antiriciclaggio (Amla)".

Rossi, per quanto riguarda i principi di trasparenza e correttezza delle transazioni degli associati, aggiunge come Lapam sia all’avanguardia in questo ambito: "A partire dalla verifica dell’identità dei nostri clienti e associati, alla conservazione dei documenti utili a ricostruire i flussi finanziari, fino al sistema di segnalazione di operazioni sospette – conclude -. Un dovere previsto dalla legge che è bene riaffermare in un momento complesso e che necessita del contributo fattuale di tutti gli attori. Anche per questo, nelle prossime settimane, dedicheremo alcuni momenti formativi rivolti alle imprese, su questa specifica tematica"

