Calci e pugni alla moglie perché malata

Maltrattamenti e gravi minacce di morte alla moglie, fino a violente aggressioni. Un comportamento contro la donna, dovute in particolare a una grave malattia che non permetteva alla moglie di essere in grado di lavorare. Una situazione davvero drammatica per una donna, la quale si era trovata non solo a combattere la malattia, ma che gli effetti che la sua condizioni scatenavano attraverso l’atteggiamento del compagno di vita. Fatti che erano accaduti tra il 2011 e il 2017, nella vicina provincia mantovana, dove i protagonisti della vicenda vivevano in quel periodo. Lei era alle prese con problemi di salute e con il marito che l’aggrediva periodicamente, tra liti e minacce. Nel novembre 2016 l’annuncio della separazione della donna aveva trovato la reazione del marito, tanto che erano dovuti intervenire i carabinieri, chiamati dalla vittima. Ma quando i militari se n’erano andati, convinti che la situazione fosse tornata in sicurezza, l’uomo aveva accusato la moglie di aver mobilitato le forze dell’ordine, colpendola con calci e pugni, procurandole traumi guaribili in una settimana. Per quell’episodio, il marito, di 39 anni, è stato condannato a tre anni e cinque mesi di reclusione, con l’aggiunta di altri otto mesi per un ulteriore processo per ricettazione. Condanna diventata definitiva. I carabinieri di Campagnola, paese in cui l’uomo risulta abitare, hanno eseguito l’ordine dell’ufficio esecuzioni penali, portando in carcere il condannato per espiare la pena detentiva.

Antonio Lecci