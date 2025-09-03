Calci e pugni alla sorella. Arrestato un cinquantenne

È stato arrestato dopo l’intervento dei carabinieri, chiamati in una abitazione del paese, a Cadelbosco Sopra, per un presunto caso di maltrattamenti in famiglia. In effetti i militari dell’Arma hanno verificato come poco prima una donna fosse stata aggredita e ferita con calci e pugni, oltre che da un colpo sferrato con un oggetto contundente, tanto da fare finire la vittima in ospedale per medicare una tumefazione alla testa e alcune ecchimosi al braccio destro.

I fatti risalgono a lunedì mattina. La donna, di 56 anni, è rincasata con la madre dopo aver sbrigato alcune commissioni. Ma ha trovato il fratello convivente, un italiano cinquantenne, che l’ha accolta con insulti e con atteggiamento violento. La vittima, riuscita a fuggire nonostante fosse rincorsa dal familiare, ha trovato rifugio da un’amica, la quale ha fatto intervenire i carabinieri di Cadelbosco Sopra, comprensibilmente preoccupata per quanto stava succedendo. Le indagini hanno poi portato all’arresto del cinquantenne, accusato di maltrattamenti in famiglia.

In lacrime, la 56enne è stata ascoltata dai carabinieri ai quali ha raccontato quanto era accaduto. Dalla testimonianza è emerso inoltre che il fratello le aveva preso il telefono cellulare, forse per impedirle di chiedere soccorso. Il cinquantenne, trovato sul posto dai militari del’Arma, pare abbia subito ammesso l’atto violento nei confronti della sorella. Durante il sopralluogo in casa, i carabinieri hanno rinvenuto dei cocci di vetro sotto un divano del salone e frammenti di un vaso in frantumi nella camera dell’uomo. Ritrovato e recuperato anche il telefonino che era stato tolto alla vittima.

La donna, durante la fase di racconto di quanto accaduto, ha riferito che quell’episodio, successo poco prima, era solo l’ultimo di una lunga serie di violenze subite nei giorni precedenti. L’arrestato – già gravato da specifici precedenti per analoghi comportamenti violenti, anche verso madre e fratello – è stato accompagnato in caserma e poi in cella, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

