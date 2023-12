Calci e pugni sul campo da calcio. Lesioni, denunciati due 40enni

Un giovane di 27 anni è stato picchiato a seguito di un diverbio sul campo da calcio: due 40enni, residenti nel reggiano, sono stati denunciati dai carabinieri di Albinea. La lite, nata in campo a causa di dinamiche calcistiche, è sfociata purtroppo in una vera e propria aggressione fisica ai danni del 27enne, colpito con calci e pugni.

È successo la scorsa primavera: durante lo svolgimento di una partita di calcio, tra due squadre dilettantistiche, è iniziato un acceso diverbio fra due calciatori. Uno dei giocatori, il ragazzo di 27 anni, è stato raggiunto da un avversario che l’ha aggredito colpendolo con un pugno al volto. Il 27enne è caduto al suolo, frastornato dal pugno ricevuto. E’ stato poi nuovamente colpito dall’aggressore con un calcio alla schiena e al ginocchio destro. Il 27enne ha successivamente cercato di rialzarsi. Sono poi sopraggiunti i suoi compagni di squadra, ma anche i giocatori della squadra avversaria che hanno però incominciato a insultarlo e minacciarlo. In particolare un altro dei giocatori gli avrebbe detto: "Fatti cambiare o non esci con le tue gambe", schiaffeggiandolo in pieno volto. Il 27enne si è recato poi in pronto soccorso per le cure del caso da parte dei sanitari dell’ospedale.

È stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. La vittima ha quindi formalizzato la relativa denuncia dopo il grave episodio. I militari dell’Arma della stazione di Albinea hanno avviato le indagini attraverso pure l’acquisizione delle testimonianze da parte delle persone che avevano assistito all’aggressione. Nei guai sono finiti due uomini 40enni, denunciati alla Procura di Reggio.

Matteo Barca