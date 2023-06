Calci, pugni e insulti alla moglie "Tu sei mia e la casa è mia"

di Alessandra Codeluppi

Lei ha raccontato di aver subito ventun anni di presunte vessazioni da parte del marito. Per un uomo di 71 anni, originario dell’Est Europa e residente in un paese della Val d’Enza, è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e quello di comunicare.

La misura cautelare è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, che ha accolto la richiesta della Procura, ravvisando per lui gravi indizi di colpevolezza rispetto agli episodi denunciati dalla donna, di un anno più giovane.

Il fascicolo d’inchiesta è cordinato dal pubblico ministero Giulia Galfano.

Secondo la parte offesa, dal 2002 fino all’aprile di quest’anno, l’uomo l’avrebbe sottoposto a maltrattamenti, reato per il quale è indagato, aggravati dall’averli commessi anche davanti a minorenni.

Secondo la ricostruzione accusatoria, lui l’avrebbe offesa rivolgendole parole pesanti, con insulti volgari. Avrebbe controllato le sue spese.

E si sarebbe appropriato del suo denaro, scandendo frasi di questo tenore: "Tu sei mia, la casa è mia".

Avrebbe anche minacciato di distruggere l’abitazione e di farla finire per strada, adducendo pure argomenti che riguardano il figlio.

Poi l’avrebbe spinta con forza e picchiata con calci e pugni, in un caso anche in presenza delle nipoti minori, afferrandola per il braccio e spingendola dentro la casa del figlio per impedirle di allontanarsi.

Il 71enne è comparso ieri mattina davanti al giudice Rat, per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia: l’uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

L’indagato ha nominato gli avvocati difensori Matteo Iotti e Cristina Reda.

Al momento è rimasto ad abitare nella casa coniugale. "Stiamo valutando il Riesame - dichiara Iotti al termine dell’udienza -. A nostro avviso non sussistono gli elementi di pericolo relativi alla situazione".