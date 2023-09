Calci e pugni a moglie e bimbo a Reggio Emilia: 27enne arrestato in flagranza

Reggio Emilia, 13 settembre 2023 – Ennesima lite in casa e ieri, all’alba, anche botte e violenza. Un 27enne del posto è stato sorpreso e arrestato in flagranza dai Carabinieri di Correggio, per aver colpito con calci e pugni la moglie e il suo bambino. I motivi pare siano legati alla gelosia, ma le ferite provocate intanto saranno guaribili rispettivamente in 7 e 25 giorni.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati perché commessi in danno e alla presenza di minore e lesioni personali aggravate. Quando i militari sono corsi alla chiamata della vittima, intorno alle 6, hanno trovato mamma e figlio in strada, terrorizzati. Il bimbo in lacrime, con la t-shirt strappata, un livido rosso sul volto e sul collo, e con ecchimosi anche sui polsi mentre la madre presentava evidenti segni di recenti percosse sul braccio destro, oltre che sul labbro e cercava di proteggere il figlio dall'uomo, già noto ai militari, che visibilmente agitato è stato trovato poco distante.

I militari hanno accertato che la donna era appena rientrata dal pronto soccorso e, al suo rientro dall'ospedale, l'uomo aveva aggredito il piccolo strattonandolo, facendolo cadere a terra e colpendolo con calci e pugni, per poi scagliarsi nuovamente contro la donna che provava a difendere il figlio. Episodi maltrattanti non isolati perché, il 29 luglio scorso, la donna era ricorsa alle cure mediche riportando 7 giorni di prognosi.