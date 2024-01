Calci, schiaffi e minacce di morte alla moglie

Vita impossibile: da oltre due anni subiva violenze e minacce da parte del marito ma non aveva il coraggio di denunciarlo, ci ha pensato un familiare che, a conoscenza dei continui maltrattamenti nei confronti della donna, ha avvertito i carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, prontamente intervenuti. A seguito della denuncia, il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso, a carico del marito, un provvedimento cautelare di divieto avvicinamento all’abitazione e luoghi frequentati dalla moglie. A portare alla luce le gravi condotte dell’uomo 29enne nei confronti della moglie è stato uno stretto familiare della vittima, dal momento che lei, spaventata da botte e minacce, non trovava il coraggio per denunciarlo. La moglie infatti da circa due anni, con cadenza pressoché quotidiana e in maniera reiterata, ha continuamente subito offese, minacce e violenze dal marito che in una circostanza ha brandito contro di lei anche un coltello da cucina. Maltrattamenti fisici e psicologici quelli compiuti dall’uomo nei confronti della moglie a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Castelnovo Monti, che erano stati messi al corrente da un parente della vittima su quanto la donna stava subendo da lungo tempo tra minacce e maltrattamenti da parte del marito. Si tratta di un 29enne residente a Castelnovo Monti, il quale è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo le risultanze investigative dei carabinieri della stazione di Castelnovo, ha richiesto ed ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Il provvedimento, eseguito dai militari di Castelnovo Monti, prescrive il divieto di avvicinamento all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa, ossia la moglie. Dalle risultanze investigative è emerso come l’uomo dal gennaio del 2022 sottoponeva la moglie a ripetute vessazioni fisiche e morali, offendendola e minacciandola in più occasioni con frasi; "Faccio fuori te e i tuoi genitori", "Ti ammazzo", "Ti porto via i bambini", percuotendola ripetutamente con calci, schiaffi, pugni e tirandole i capelli e brandendo un coltello. I carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, vi hanno dato esecuzione sottoponendo il 29enne di Castelnovo Monti al provvedimento cautelare.

Settimo Baisi