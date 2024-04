Calciatrice-madre vince la partita della vita

Gli alunni della II C di Castellarano hanno intervistato l’atleta Alice Pignagnoli.

Che emozioni hai provato quando hai vinto il campionato e la supercoppa?

"Una bellissima emozione. Quando cominci uno sport, desideri sempre di raggiungere alti livelli, ma non sai se ce la farai. Bisogna fare grandi sacrifici per raggiungere i propri obiettivi e soprattutto i fallimenti fanno parte delle vittorie".

Cosa hai provato la prima volta che sei andata in porta? Perché hai scelto questo ruolo?

"In realtà cominciai da centrocampista, poi il nostro portiere si ruppe il crociato prima di una partita e una mia compagna mi disse di provare dato che non avevo paura della palla. Mi appassionai al ruolo e non smisi più".

Come ti sei sentita quando ti hanno messo fuori rosa?

"Mi sono sentita molto male, perché anche nei momenti più brutti sai che qualunque cosa succeda nello sport, nello spogliatoio troverai sempre qualcuno che può aiutarti. Dopo che mi misero fuori rosa mi sentii sola e capii che non potevo più contare sull’aiuto delle mie compagne. Fortunatamente mio marito mi ha supportata, lui ha sempre messo al primo posto la mia felicità".

I tuoi genitori erano d’accordo che giocassi a calcio? La tua famiglia ti ha sostenuto nei momenti bui?

"I miei genitori continuavano, nonostante tutto, a pensare che fosse un ambiente negativo e insicuro, infatti, inizialmente la mia famiglia mi ha creato un grande ostacolo. Alla mia prima gravidanza, mia madre decise di sostenermi e mi disse: ti voglio aiutare e se questo è il tuo lavoro, io ti appoggerò".

Nonostante tutto, perché sei rimasta nel mondo del calcio?

"Il calcio mi ha scelta, è la mia vita. Ho fatto così tanta fatica per diventare una professionista e non ho intenzione di mollare".

L’emozione più grande fu vincere lo scudetto o diventare mamma?

"L’emozione più grande è stata la partita dopo la gravidanza con i miei figli che mi guardavano dagli spalti".

Il calcio ti ha dato e tolto tanto. Che ruolo ricopri oggi? Come ti trovi?

"Oggi gioco come portiere nel Ravenna, ho compiuto 36 anni e sto pensando al post-carriera. Voglio fare la manager per costruire il percorso delle nuove generazioni proprio come ho fatto io".

Hai avuto un modello che ti ha ispirato? Chi ti ha spinto a giocare a calcio?

"Mi ispirò mio zio Aldo, che aveva una grave malattia. Occuparsi di me, secondo i medici, gli salvò la vita. In estate giocavamo sempre a calcio e lui fu il primo a regalarmi le mie prime scarpe da calcio".

Che consiglio daresti alle ragazze che vogliono giocare a calcio? Cosa ti ha spinto a scrivere un libro?

"Di credere in sé stesse e non farsi condizionare da nessuno, ma soprattutto, coltivare i sogni e non farsi abbattere dalle difficoltà".

Classe II C