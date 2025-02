Calcio a 5 Coppa Italia. L’OR vola ai quarti di finale

OR REGGIO EMILIA

5

VDL FIANO PLUS

1

OR REGGIO EMILIA: Piccioni, Homsi, Di Giorno, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Gregori, Ruggiero, Panico, Halitjaha F., Pecchini, Mazzariol. All. Margini.

VDL FIANO PLUS: Attardi, Rosano, Jardine N., Jardine J., Trentacoste, Siviero, Fiorino, Astegiano, Airaudi, Ongari, Hanine, Di Ciommo. All. Gotta.

Arbitri: Prazzoli e Mansueto di Treviso

(Crono: Ouertani di Treviso).

Reti: st 1’44’’ Ruggiero (OR), 7’47’’ Rosano (VDL), 9’07’’ Edinho (OR), 14’36’’ e 14’45’’ Mereu (OR), 15’18’’ Mazzariol (OR).

Note: ammoniti Homsi e Halitjaha F. (OR Reggio).

L’OR Reggio Emilia vola ai quarti della Coppa Italia di Serie A2, travolgendo nel secondo tempo i piemontesi del VDL Fiano Plus e confermandosi sempre vittoriosa tra le mura amiche in stagione.

Dopo una prima frazione divertente ma senza reti, la ripresa inizia con il botta e risposta Ruggiero-Rosano; capitan Edinho, con un bel pallonetto, firma il 2-1, poi è il baby Mereu, con un uno-due in meno di 10 secondi a chiudere la contesa.

A fine febbraio l’avversario sarà l’MGM 2000, che ha piegato 5-3 il Cornedo e rappresenta anche in campionato l’avversario numero uno per Piccioni e compagni.