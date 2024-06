Calcio a 7, Real Casina sul trono. Suo il titolo Open Silver del Csi

Dopo 251 giorni dall’inizio del campionato, dopo 8 mesi e dopo 25 "trasferte" a Reggio, i ragazzi del calcio a 7 del Real Casina possono esultare: sono i vincitori del campionato Open "Silver" di calcio a 7 organizzato dal Csi, spuntandola su 56 squadre totali.

Decisiva lunedì la vittoria in finalissima per 4-2 contro l’Avellino Banfi (Gattatico). Il lungo campionato è iniziato per il Real Casina il 3 ottobre, ed è terminato ben 251 giorni dopo con la finale.

Il campo di casa dei biancorossi era in via Settembrini a Reggio: per giocare le 25 gare (20 del girone D "Silver" e cinque delle fasi finali) i ragazzi di Casina, quindi, sono sempre dovuti andare in città.

Girone D chiuso al terzo posto con 41 punti (13 vittorie, 5 sconfitte e due pari, con ben 102 gol fatti e 63 concessi). Poi: ai sedicesimi 9-4 sulla Taverna Bottacci, negli ottavi superato ai rigori il Reggio Club Coprisol, ai quarti ancora rigori positivi coi Golden Boys, in semifinale netto 6-2 sul Balance, e lunedì il 4-2 con l’Avellino Banfi.

Ora questo gruppo di ragazzi, tra staff e giocatori, sarà protagonista nel Torneo della Montagna Amatori proprio col Casina. Periodo fortunato per il paese, tra l’altro: quella del 9 giugno è stata una domenica memorabile per il settore giovanile del Real Casina. La squadra Juniores che partecipa ai campionati del Csi si è laureata campione regionale di categoria. Dopo aver trionfato nel campionato provinciale del Csi, i biancorossi si sono aggiudicati anche il titolo regionale.

Nei campi della Reggio Calcio successo in semifinale per 3-1 contro la Virtus Parma (tripletta di Taullau). Altra semifinale: lo United Albinea ha battuto per 1-0 (Melioli) i modenesi dell’Ubersetto.

Nella finale tutta reggiana (replica della finale del campionato provinciale) si è ripetuto l’epilogo: Casina vittorioso sull’Albinea (gran percorso anche il loro). Biancorossi vincenti per 2-1 grazie a Taullau e Silvestri (direttamente da calcio d’angolo). Per l’Albinea punizione di Attolini. Finale terzo/quarto posto: Ubersetto-Virtus Parma 4-2.