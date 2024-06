Calcio a cinque "Campionato straordinario. Margini resterà sulla panchina della OR"

Continuità in panchina per l’OR Reggio Emilia. Nel prossimo campionato di Serie A2, infatti, sarà nuovamente Cristian Margini l’allenatore dei granata, con cui nell’ultima regular season ha chiuso al secondo posto prima di essere eliminato dal Bologna Futsal 1909 nella semifinale dei playoff.

"Sono davvero felice che Cristian rimanga ancora con noi, i risultati raccolti negli anni parlano per lui" spiega il presidente del sodalizio cittadino, Giuseppe Sagaria. "Arrivavamo da un campionato straordinario di Serie B e ci siamo ripetuti anche in A2: ci saranno cambiamenti in rosa, ma sono certo che il mister, insieme allo staff, sapranno farci vivere una stagione all’altezza delle nostre aspettative". Margini può essere considerato il "Ferguson" dell’OR, facendo parte della società fin dalla sua fondazione, datata 2010, e ha ricoperto diversi ruoli, oltre ad aver firmato da capo allenatore due vittorie in Serie B e una Coppa Italia nazionale, quest’ultima nella indimenticabile Final Eight marchigiana del 2023: si avvarrà come sempre della collaborazione di Adam Parutto, suo vice, che manterrà invece la guida tecnica dell’Under 19.