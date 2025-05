Calcio dilettanti: movimenti e conferme tra Fabbrico, Castellarano e Carpineti

Si rincorrono senza sosta voci, trattative e ufficialità nel mondo del calcio dei dilettanti, con anche i primi movimenti concreti per quanto riguarda i giocatori. Si rafforza lo staff dirigenziale del Fabbrico con l’ingresso di Carlo Piccinini (ex Guastalla e Suzzara) che sarà il nuovo direttore tecnico. Col diggì Iori, il diesse Bellini e il team manager Garlappi allestirà la rosa del Fabbrico.

In Promozione c’è un’operazione nel segno della continuità per il Castellarano, che ha fatto una grande stagione: rimarrà anche l’anno prossimo mister Paolo Lodi Rizzini (ex Baiso), che tra l’altro si accinge a guidare gli azulgrana anche in estate al Torneo della Montagna (competizione che si avvicina, con l’inizio fissato per domenica 8 giugno) dopo diverse estati al timone dell’altra squadra del comune, l’Olimpia Roteglia. C’è un’altra conferma, poi, per il Baiso/Secchia nel parco giocatori: è quella di Nicola Banzi, centrale difensivo del 1998 che, a proposito di Torneo della Montagna, come sempre lo giocherà come locale col Villa Minozzo, con cui l’anno scorso alzò l’ambito trofeo al cielo. Diverse le novità anche in Seconda categoria. La Virtus Calerno potrà contare su Alessandro Battisacchi, esterno mancino del 2003 che era alla Campeginese.

Il Carpineti è attivo in queste ore, e ha confermato due ventenni come il difensore del 2004 Tommaso Dallari e anche il centrocampista (sempre del 2004) Giuseppe Soranno, che aveva altre richieste. Anche una conferma “esperta”: il classe 1994 Enrico Zurli, centrocampista. Poi due innesti interessanti: per la porta ecco l’ex Atletic Progetto Montagna Samuele Casolari, classe 2000 che è proprio originario di Carpineti (dove disputa il Montagna), e per il centrocampo (e non solo, in quanto è un duttile jolly) ecco il classe 1997 col vizio del gol Andrea Favali (ex Real Casina). Abbiamo citato l’Atletic Progetto Montagna: per il club appena retrocesso in Seconda ecco una manita di giovani conferme col 2002 Giacomo Bucci (difensore), il 2004 Simone Cilloni (centrocampista), l’interessante classe 2006 Gioele Bertolani (centrocampista offensivo), il portiere del 2006 Luca Croppi e il difensore del 2005 Alesio Mjekra. Oltre le riconferme ecco tre colpi in entrata: arriva a centrocampo l’esperienza del regista classe 1994 Matteo Fantini, ex Casalgrande (Promozione), e il dinamismo di Fresnel Cabrel Tchoudjeu, classe 2001 ex Real Casina. Completa il tris di new entry il portiere del 1999 Giovanni Briglia, che è proprio di Castelnovo Monti (e anche lui militava al Real Casina). Novità in Terza categoria in chiave staff tecnico: non proseguirà il rapporto tra il Fogliano e mister Alessandro Crescenzo.

g.m.