Calcio dilettantistico: movimenti di mercato tra Eccellenza e Seconda categoria

Possiamo dirlo: è entrato in pieno fermento il mercato nei dilettanti, e non solo per quanto riguarda i movimenti dei direttori sportivi e dei mister, di solito i primi in ordine cronologico in questa fase di fine maggio.

In Eccellenza dopo la salvezza diretta raggiunta mister Cristian Borghi rimarrà in sella ai biancoverdi. Anche il Brescello/Piccardo, che ha sfiorato i playoff sempre in Eccellenza, proseguirà con mister Andrea Fontana nel lavoro. Dopo aver salutato il Fabbrico, il bomber Riccardo Zampino ha avuto diverse richieste, e sembra che a spuntarla possa essere il Montecchio, che milita in Promozione. Per la categoria avere nel parco attaccanti il classe 1992 sarebbe un aggiunta molto importante per i giallorossi.

Sono diverse le novità in appennino, con le società in movimento sia a livello di staff che nei giocatori: in Seconda categoria è attivo il Carpineti con la conferma di mister Davide Camagnoni e del vice Gianluca Rondanini. Conferma anche per il preparatore dei portieri Andrea Predieri.

C’è anche il primo colpo per quanto riguarda i giocatori: ritorna a vestire la maglia del Carpineti Stefano Falbo, attaccante classe 1997 reduce da due annate alla Barcaccia. Due anni fa con ben 23 gol trascinò la squadra in Prima, e quest’anno la stagione è terminata con la retrocessione in Seconda. Falbo, attaccante veloce e tecnico, aveva giocato con questi colori già otto anni fa in Eccellenza.

Arrivano anche le novità in casa Atletic Progetto Montagna: il nuovo allenatore, per ripartire in Seconda, dopo le due retrocessioni consecutive, è Antonio Versari, ex Quattro Castella. Conosce già la realtà di Castelnovo Monti visto che ci ha giocato tra il 2013 e il 2014.

Conferme, invece, tra i biancorossi del Real Casina: continuità per l’allenatore Alessandro Ferrari, e stesso discorso per il vice Mattia Silvestri e per il preparatore dei portieri Gabriele Mailli. La Casalgrandese proseguirà con un altro allenatore, visto che non rimarrà il tecnico Davide Mantovani.

Chi, invece, è retrocesso dalla Seconda alla Terza è il Puianello (cedendo ai playout alla Boiardo Maer): nonostante questo è ufficiale la permanenza di mister Marco Paoli, subentrato a stagione in corso e ora contento di sposare il progetto della squadra per il prossimo anno in Terza.

g.m.