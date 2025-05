Calcio dilettantistico: movimenti di mercato e cambi di panchina in Eccellenza e Promozione

I primi movimenti continuano ad animare questa fase del calcio dilettantistico, cruciale per le squadre impegnate in playoff o playout; scelte di programmazione, invece, per le società che hanno concluso la stagione.

In Eccellenza una novità nel parco giocatori del Fabbrico, che si è appena salvato direttamente dopo un inizio un po’ a rilento e una buona rimonta: dopo due stagioni e mezzo saluta l’esperto bomber Riccardo Zampino, autore di 46 reti in questa parentesi, di cui 12 nel campionato appena terminato. Arrivato a Fabbrico nel dicembre del 2022, il classe 1992 sarà una pedina molto ricercata tra Eccellenza e Promozione.

A proposito: proprio in Promozione potrebbero lasciare il Casalgrande sia il mister Roberto Cantaroni che il direttore sportivo Chicco Bondi: situazione da monitorare. Per Bondi, intanto, si profila una bella avventura estiva: sarà il diesse dell’Olimpia Roteglia che sarà al via nel Torneo della Montagna che comincerà tra un mese. Il mister dei bianconeri, invece, sarà Massimo Bardelli (ex Castellarano e Casalgrande, tra le altre).

Ci sono novità anche in Seconda categoria: l’Atletic Progetto Montagna, appena retrocesso dalla Prima alla Seconda, ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Andrea Soffientini, ex dirigente del Real Casina. Prende il posto di Davide Giampellegrini. L’Atletic avrà anche un nuovo allenatore, visto che non proseguirà l’avventura di mister Antonio Grasso (subentrato sotto la Pietra di Bismantova nei primi giorni dello scorso gennaio).