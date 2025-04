Calcio dilettantistico: movimenti e conferme per Celtic Cavriago e Guastalla

Si registrano già alcuni movimenti nel calcio dilettantistico in vista della prossima stagione: il Celtic Cavriago, primo nel girone E di Seconda categoria a +5 sulla seconda (con due turni da giocare, è davvero a un passo dalla Prima categoria), ha confermato il direttore sportivo Gianluca Sbrocchi, sia per la prima squadra che per la Juniores. Il dirigente è a Cavriago dal 2021.

Si muove anche il Guastalla, in questo caso nel settore giovanile: ritorna nel mondo rossoblù Mirco Cani (foto), e sarà il responsabile della scuola calcio fino alla categoria Esordienti. Inoltre Simone Magnanini, allenatore dei Giovanissimi 2010 che tra l’altro sono in corsa per gli spareggi nell’attuale stagione, è stato nominato responsabile del settore agonistico della società per le categorie Giovanissimi e Allievi.

Sono questi i primi passi del club della bassa: la prima squadra, a due turni dal termine, ha 44 punti ed è a -3 dai playoff, ma non sarà semplice agguantarli.

Intanto, dopo due weekend di stop, sta finendo il conto alla rovescia per il ritorno in campo dei dilettanti (domenica, sabato non si gioca), con tanti verdetti in arrivo dall’Eccellenza alla Terza categoria, sia per le zone alte che per quella della retrocessione.