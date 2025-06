Calcio Promozione: Guido Landini nuovo attaccante del Bibbiano/San Polo

Attivo in questi giorni il Bibbiano/San Polo, che per la prossima stagione in Promozione avrà un nuovo attaccante: si tratta di Guido Landini (foto), classe 2000. Con i piacentini della Pontenurese l’anno scorso per lui 7 reti in 13 presenze (che hanno contribuito nel portare la squadra in Eccellenza); nella prima parte di stagione, invece, 3 reti in Eccellenza col Salsomaggiore. Il Baiso/Secchia saluta un giovane portiere: è Cristian Caccialupi, classe 2004 ex Piccardo Traversetolo. Batte un colpo il Campagnola: ecco l’esterno offensivo Pasquale Angelillis, classe 2003. Ha mosso i primi passi nel Fiorano, e proprio lì aveva già lavorato con Mattia Manfredini, tecnico dei rosanero.

In Prima colpo del Daino Santa Croce: il puntero Matteo Ligabue, classe 1998 che nell’ultima stagione ha segnato 9 gol in Promozione tra il Monticelli e il Montecchio. Il Quattro Castella ha messo a segno altri due nuovi innesti: Riccardo Galetta, attaccante del 2002 che ha giocato col Fellegara, e Gabriele Gibertoni, punta del 2000 ex Santos e Boiardo Maer. In Seconda, 4 riconferme per lo United Albinea: restano Manuel Iori, attaccante del 2002, Riccardo Cattani, difensore del 2000, Filippo Margini, centrocampista del 2004, e Alessandro Maggi, difensore classe 2001. In Terza altri due nuovi giocatori per un Puianello che vuole ripartire dopo la retrocessione: Nicolò Grasselli, terzino del 2000 ex Saxum e Leonardo Belletti, difensore centrale del 2003 dal Cavriago.

g.m.