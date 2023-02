Caldaie in tilt a scuola "Dovremo cambiarle"

di Francesca Chilloni

Impegno ad eseguire tutte le manutenzioni necessarie con tempestività, nella prospettiva di cambiare gli impianti di riscaldamento e risolvere alla radice i problemi che affliggono i due plessi scolastici campeginesi. L’amministrazione comunale ha preso questi impegni dopo il nuovo incontro avuto, venerdì, con la dirigenza dell’Istituto comprensivo. Presenti il sindaco Alessandro Spanò, il vice Ivan Righi, l’assessore alla scuola Cecilia Mazzali e la dirigente scolastica Raffaella Savino con alcuni collaboratori, tra cui Anna Viggiano e Giancarlo Pullara.

Alle elementari e alle medie si ripetono da anni gravi problemi. L’Amministrazione comunale da novembre, insieme alla ditta incaricata alla manutenzione degli impianti, ha svolto interventi con cadenza settimanale. "Alcune parti degli impianti erano datate, inadeguate e rendevano molto difficoltoso mantenere le stesse temperature in tutti i locali - spiega Righi, che ha seguito in prima persona tutti i sopralluoghi -. Da novembre a oggi è stato controllato e assicurato il corretto funzionamento delle caldaie, di tutti i termoconvettori, dei sensori termici che comandano l’accensione o lo spegnimento dell’impianto. Sono stati sostituti i sistemi di trasmissione dati che permettono di monitorare da remoto le temperature; è stato avviato un quotidiano controllo delle temperature, rilevate sia dalla ditta che dall’Ufficio tecnico".

In questo modo è stata migliorata la situazione ma, aggiunge, "non possiamo ancora dire di aver risolto... Possiamo garantire temperature che consentano lo svolgimento del servizio, ma è ancora possibile riscontrare alcuni problemi". Il sindaco ha aggiunto: "Di fronte a impianti così vecchi, composti da tecnologie diverse, sarà necessario nei prossimi anni intervenire in maniera sostanziale" e ha ricordato che al momento del suo insediamento non erano state programmate "manutenzioni necessarie alla ripartenza dell’anno scolastico 2022-23" e le scuole presentavano "innumerevoli lampade non funzionanti, numerosi interventi idraulici da eseguire, infiltrazioni d’acqua nelle aule con controsoffitti impregnati da sostituire con urgenza, finestre che non si chiudevano, tapparelle completamente bloccate".