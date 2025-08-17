Il caldo e gli animali selvatici. “Volatili e ricci i più a rischio, arrivano da noi già disidratati”

Reggio Emilia, 17 agosto 2025 – Non solo sugli umani: il caldo record che ormai da diversi anni interessa l’estate, agosto in particolare, ha ripercussioni anche sugli animali. E se è vero che i nostri amici a quattro zampe domestici possono essere aiutati dai padroni con dovuti accorgimenti, c’è un’intera fauna selvatica che deve cavarsela da sola.

Spesso, purtroppo, non riuscendoci. I cittadini più attenti se ne accorgono e puntualmente portano al Rifugio Matildico (Quattro Castella) esemplari affaticati non dai traumi né da malattie già in corso, ma ’solo’ dalle alte temperature. A raccontarlo è lo stesso responsabile del Rifugio, Ivano Chiapponi.

Quali sono gli effetti più evidenti del caldo sugli animali selvatici?

“La maggior parte dei casi riguarda i volatili. Le persone li portano da noi disidratati: non hanno ferite o traumi particolari, sono spossati dalle temperature e non sono messi bene. Noi ci adoperiamo subito per reidratarli e rimetterli in forma. Facciamo del nostro meglio con i ventilatori, ma senza aria condizionata triboliamo parecchio”.

Ci sono delle specie più in difficoltà?

“Senza dubbio le rondini e i rondoni, ma anche le cornacchie e questo è indicativo”.

Cosa intende?

“Di per sé la cornacchia è un volatile fisicamente più robusto e opportunista, nel senso che è abituato più degli altri ad arrangiarsi. Eppure tante vengono trovate a terra in forte difficoltà e portate da noi. Stesso discorso vale per le garzette. Di gheppi al momento ne avremo già una cinquantina qui in Rifugio. Tanti sono cuccioli, magrissimi. O ancora, i volatili che frequentano le zone paludose”.

In quest’ultimo caso cosa può succedere?

“Più si alza la temperatura e più nelle acque stagnanti possono svilupparsi sostanze nocive, non ultimo il botulino, con conseguenti rischi per gabbiani e anatre”.

Avete già registrato dei casi?

“Per ora no, ma ne abbiamo avuti due di west nile”.

Sono tanti o pochi?

“Possono sembrare pochi, ma finora non avevamo mai avuti”.

In generale, altri animali corrono dei pericoli legati al caldo?

“Se parliamo di caprioli o simili, no. Per loro esigenze nutrizionali vivono dove c’è del verde e di conseguenza dove c’è più fresco. I ricci però, anche di quelli ne aiutiamo tanti. Di norma loro sopportano molto bene il caldo e vanno a nascondersi in zone chiuse e protette, sotto tendoni di plastica o nelle legnaie per dire, dove però fa caldissimo adesso. Quando escono sono già troppo disidratati e la gente li trova in grave difficoltà”.

Che conseguenze possono esserci per l’ecosistema?

“Se consideriamo soprattutto i volatili, essendo disidratati e stanchi arrivano a muoversi meno e predare molto meno. Non mangiano, insomma, tutti gli insetti e le zanzare di cui si nutrono di solito. Rondini e rondoni arrivano a mangiarne anche un migliaio al giorno, in condizioni di buona salute. Questo comporta senza dubbio delle conseguenze per noi essere umani e per le colture, ma ogni cosa è collegata in natura: se anche solo un ingranaggio si inceppa, il problema non è del singolo ma di tutto il sistema. Questi problemi che vediamo nei volatili sono un chiaro segno di quanto le temperature siano diverse oggi e di come la situazione stia cambiando, non per il meglio”.