Caldo infernale alle Poste. Oggi uffici chiusi per lavori

GUASTALLAAttivati tre condizionatori portatili alle Poste di Guastalla. Ma le temperature continuano a essere roventi. Anche ieri, alle 9 del mattino, si registravano 33-34 gradi (poi arrivati a 36 all’ora di pranzo) nell’ufficio di via Passerini, molto frequentato nel giorno del mercato ambulante. I tre impianti portatili, arrivati il giorno prima, non sembrano in grado di svolgere un adeguato servizio di climatizzazione, se non nelle immediate vicinanze.

In gran parte dell’ufficio, tra zona di attesa e sportelli, il caldo diventa insopportabile, tanto che diversi utenti hanno atteso all’esterno, dove sembra esserci un minimo di refrigerio in più.Ancora peggiore la situazione nell’area recapiti, dove i portalettere non hanno neppure un climatizzatore a disposizione. E c’è chi si porta da casa un ventilatore per avere un minimo di sollievo.

Intanto, proprio per oggi è prevista la chiusura dell’ufficio, per tutta la giornata, allo scopo di consentire lavori per ripristinare l’impianto di condizionamento. "Quella attuale – tuona Francesco Arcuri, sindacalista Confsalcom – che viola ogni norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, esponendo operatori e utenti a rischi concreti per la salute. Abbiamo tempestivamente segnalato il problema, ma finora i tentativi messi in campo dall’Azienda si sono dimostrati inefficaci". Di recente l’ufficio postale di Guastalla è rimasto chiuso per i lavori della riqualificazione del progetto Polis. Alla riapertura l’impianto di climatizzazione non si è riattivato, ad eccezione di alcune ore, prima di bloccarsi di nuovo.

Antonio Lecci