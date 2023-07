Caldo nelle fabbriche, i sindacati avvertono: "Fare di tutto per limitarlo"

Allarme caldo nelle fabbriche e nei cantieri di Reggio e dintorni. La Cgil si appella alle aziende e alle associazioni di categoria perché "evitino situazioni limite e antepongano la salvaguardia della salute dei dipendenti ai fatturati. Le condizioni di lavoro sono già critiche in diversi settori quali agricoltura, edilizia, manifattura, logistica; l’annunciato ulteriore aumento delle temperature accresce il rischio per questi lavoratori. Le imprese debbono attrezzarsi per impedire che ad andarci di mezzo sua la salute dei lavoratori". Lo raccomanda Christian Sesena, segretario generale della Cgil reggiana, secondo il quale gli strumenti comunque non mancano: "Si deve agevolare la fruizione di ferie e permessi, rimodulare gli orari, anche ricorrere agli ammortizzatori sociali. Tutto ciò assieme allo sforzo per rendere il micro clima nei luoghi di lavoro più accettabile, garantendo alle lavoratrici e ai lavoratori quanto necessario per far fronte alla calura. Non vorremmo essere costretti – avvisa Sesena in una nota – a far appello all’articolo 44 del Testo unico sulla Salute e Sicurezza che autorizza i lavoratori, in presenza di un rischio concreto per la loro salute, ad abbandonare il posto di lavoro senza conseguenze disciplinari".

Anche nell’edilizia e non solo, in ogni caso, il problema si fa più pesante, e quindi "è necessaria massima attenzione e l’applicazione di ogni condizione di sicurezza per i lavoratori", incalzano le categorie Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil provinciali.

"È necessario che le aziende adottino tutti le misure utili (informativa sugli effetti del calore, controllo della temperatura e dell’umidità del luogo di lavoro, predisposizione di aree di riposo ombreggiate, organizzazione di orari e turni di riposo, messa a disposizione di acqua fresca, evitare lavori isolati) tese ad abbattere il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, compreso il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) con causale eventi meteo", spronano i tre segretari.