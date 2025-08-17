Caldo record nei campi: "Lavoriamo solamente dall’alba a mezzogiorno"

Tra i settori lavorativi più esposti agli effetti del caldo nella stagione estiva ci sono decisamente l’edilizia e la manutenzione stradale, ma anche l’agricoltura. L’ordinanza di sicurezza anti-caldo, che vieta attività all’aperto nelle più calde della giornata, è un provvedimento giusto. Ma che molti operatori giudicano "inutile", in quanto detta regole che da tempo vengono messe in pratica dagli operatori che lavorano con logica e buon senso.

Sauro Bartoli è titolare di un’impresa rurale che a Novellara si occupa di coltivazione dell’Anguria reggiana, quella caratterizzata dal marchio di qualità Igp. Si tratta della ’Fabio e Gabriele Bartoli’, nota anche per i successi nelle gare del peso maxi dei cocomeri.

Signor Bartoli, la legge non vi permette di lavorare quando il sole cuoce i vostri campi. "Beh, non credo fosse necessario un’ordinanza simile per farci capire che stare all’aperto nelle ore più calde non è favorevole alla salute e alla sicurezza. Abbiamo ricevuto anche messaggi email che, in pratica, sembrano volerci insegnare come vivere. Da sempre noi restiamo al coperto e al riparo dal sole nelle ore più calde".

Ma come organizzate il vostro lavoro in estate, in tempo di raccolta del prodotto? "Fino a maggio si resta nei campi a tutte le ore del giorno. Da giugno non è più possibile. Si comincia al mattino presto, subito dopo le cinque, per continuare fino a mezzogiorno. Poi si riparte il mattino successivo. Se riprendessimo, anche nel tardo pomeriggio, il mattino dopo non saremmo in grado di affrontare in modo adeguato altre ore di lavoro. Non si riuscirebbe a recuperare totalmente le forze".

E nel pomeriggio quali attività solitamente vengono svolte? "Eventualmente quelle che non prevedono delle attività all’aperto, direttamente sotto il sole. Ci sono alcune aziende che, oltre alla mera coltivazione, realizzano delle confezioni con i frutti raccolti. Si tratta di un’attività che può essere svolta al coperto, nei capannoni, al riparo dal caldo. Solitamente sono questi i lavori che si possono effettuare dopo la pausa pranzo".

Adottate di norma delle precauzioni per il caldo? "I cappellini protettivi li usiamo sempre. Ogni 45 minuti ci si ferma per dissetarsi. E poi ci sono anche fattori tecnici che consigliano di non lavorare nei campi nelle ore più calde".

A cosa si riferisce? "Un prodotto come l’anguria non va toccato se c’è una temperatura elevata. Rischia di rovinarsi. Per questo la raccolta deve essere compiuta in orari in cui il sole non è picco. Serve per salvaguardare il raccolto".

E l’annata come sta andando? "È stato un periodo favorevole. L’Anguria reggiana Igp è molto ricercata. Le condizioni meteo dell’anno hanno favorito lo sviluppo di un ottimo prodotto".