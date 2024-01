Caleffi, cultura e libertà: "Ospitammo Ligabue. Ho i suoi disegni nei quaderni di scuola"

Alla Casa-museo Antonio Ligabue di Gualtieri, fondata insieme alla moglie Gilda, Giuseppe Caleffi ha saputo creare nel tempo un luogo d’incontro unico, dove a un’innata passione politica e civile ha intrecciato un’inclinazione per la cultura, creando un ponte fra passato e presente come dimostrano la recente mostra dedicata a Pietro Ghizzardi e il progetto in fieri che indaga il legame fra Dante e Ligabue, che Caleffi vorrebbe portare a teatro. Fra queste mura, per qualche anno visse e dipinse il grande pittore.

Quando è nata la casa-museo?

"Dopo aver ritrovato i quaderni di scuola delle elementari, che mio padre aveva conservato: in quello di 2ª c’era una gazzella disegnata da Ligabue, in quello di 5ª il tema che aveva dato il maestro Angelo Bordonali sulla morte di Ligabue, avvenuta pochi giorni prima e nel quale scrivevo dei rapporti tra la mia famiglia e l’artista. Oggi la casa è gestita da un circolo, quindi vive grazie all’impegno di volontari. Io ne sono il direttore, trasmetto l’umanità e l’arte di Ligabue a chi visita il Museo o nelle presentazioni a cui sono invitato. Ho raccolto il mio sapere nel libro ‘Antonio Ligabue e il Mondo Piccolo".

In quali progetti siete impegnati ora?

"Progetti tanti. Abbiamo deciso di utilizzare una saletta per far conoscere artisti in cui crediamo, iniziative non necessariamente connesse alla figura dell’artista. Abbiamo ricordato Marco Pannella e Don Milani, Luigi Ghirri e mio padre Celestino Caleffi, abbiamo parlato di Street-art e di fotografia, ma anche di Donne ribelli".

Nel 1968 lei aveva soltanto 13 anni, ma i germogli della passione civile erano già fioriti…

"Sono cresciuto con un’educazione libertaria, ma fino a quando i compiti non erano finiti non si andava a giocare. Al Liceo classico Maria Luigia a Parma organizzavo le iniziative della sinistra. La sinistra di quegli anni era uno stato d’animo, seppur accompagnato da letture e studi, ed era quindi facile partecipare a manifestazioni che colpivano emotivamente".

Fu un disubbidiente?

"Nel 1980 con un compagno radicale di Boretto e uno di Milano lanciammo la disobbedienza civile alle spese militari, cioè non pagavamo il 5% di tasse che lo Stato destinava a queste spese, e appoggiavamo la causa ambientalista".

Ci dice di quando portò nella Bassa il Mojito originale?

"Fu una grande intuizione. L’avevo assaggiato con mia moglie durante un viaggio a Cuba. Molti ragazzi si erano legati a ragazze cubane e da uno di loro mi feci portare l’Herbabuena, una menta particolare. La trapiantai a casa mia e cominciammo a proporlo, quando nessuno lo faceva e si era abituati ai drink storici. Il Mojito non è mai mancato, anche nelle successive feste del 1 maggio antistress".

Nel suo percorso troviamo anche un locale storico, lo Shangri–Là.

"Volevamo un posto per i giovani, ma sui generis, che unisse divertimento, specialità tradizionali, arte e cultura. Tra i collaboratori voglio ricordare Mirko Colombo e Marco Bortesi, bassista dei Cccp che mi fece conoscere Giovanni Lindo Ferretti (con il quale farò iniziative alla casa-Museo) e Fatur, con il quale s’instaurò un bellissimo rapporto e a cui conservai diverse opere che ha esposto poi nella mostra sui Cccp ai Chiostri".

E la collaborazione con Luigi Veronelli?

"Nel 1998 mi venne l’idea di reimpiantare la Fogarina. Questo mi portò alla conoscenza, breve ma intensa, con Luigi Veronelli. Ho l’onore di averlo avuto nell’osteria che avevo aperto a Brescello nel 2004. Furono gli scambi d’idee con lui a darmi lo spunto per l’attività in osteria. Ebbi riscontri lusinghieri, fra tutti Gianni Mura, che avevo conosciuto tramite Veronelli e che scrisse spesso di noi nelle sue rubriche. Che dire di Veronelli? Un personaggio unico, se oggi il vino italiano è a certi livelli lo si deve a lui. La definizione più centrata? ’Ci insegnò il piacere della libertà e la libertà del piacere’. Era questo. La sua cantina era mitica, quando partivo da casa sua era d’obbligo una passeggiata a Bergamo per riprendermi".

Finché, nel 2014…

"E’ l’anno in cui aprimmo la Casa-Museo, nel luogo in cui Ligabue aveva dormito e dove si svolse la sua vita con la mia famiglia. Questa è storia di oggi. La frequentazione più intensa è stata quella con Giorgio Diritti, che credo anche un po’ grazie ai miei racconti abbia girato ‘Volevo nascondermi’, capolavoro che tutti conosciamo".