Calenda fa tappa a Reggio

Il leader di Azione, Carlo Calenda domani farà tappa a Reggio nel suo tour di due giorni in Emilia. Oggi sarà a Bologna per presentare il suo nuovo libro ‘Il Patto - Oltre il Trentennio Perduto’. Domani mattina invece sarà a Modena dove terrà una conferenza stampa con il capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio Matteo Richetti e il commissario di Azione Modena Paolo Zanca al Caffè Concerto in piazza Grande. Nel pomeriggio, poi, Calenda si sposterà nella nostra città: alle 17 inaugurerà la nuova sede del partito in via Lodovico Ariosto, 2 col segretario provinciale e regionale Claudio Guidetti. In serata, sempre a Calenda presenterà il suo libro all’Hotel Posta. E chissà che non sarà una visita proficua per incontrare i vertici provinciali del Pd e definire i contorni di un’alleanza già siglata in coalizione centrosinistra in vista delle amministrative di giugno.