Calendario in regalo col Carlino. Le 12 associazioni di volontari che saranno con voi nel 2024

Siccome – squadra che vince non si cambia – anche per il 2024 il tema che farà da filo conduttore ai 12 mesi firmati da Carlino Reggio sarà quello del volontariato. Le foto, firmate da Marco Moratti, in ogni mese ospiteranno i volti delle persone che dedicano il proprio tempo e le proprie energie a rendere la nostra provincia migliore. Un viaggio tra tanti scopi benefici importanti, dalla sanità, all’ambiente, passando per la tutela dei più fragili. Un modo simbolico per ringraziarli di quanto fanno per il benessere della comunità in tempi in cui il welfare e la cura del prossimo fanno fatica a reggersi sulle spalle delle risorse economiche familiari e delle istituzioni preposte.

Scopriamo in anteprima quali sono le 12 associazioni che compariranno nel calendario 2024. Gennaio - Croce Verde. L’anno prossimo festeggerà i 110 anni. Svolge servizi di emergenza-urgenza, trasporti in ambulanza e trasferimenti verso strutture ospedaliere. Si occupa anche di onoranze funebri, servizi sociali, formazione di Primo Soccorso, assistenza a manifestazioni e supporta la Protezione Civile. 400 volontari, tra cui il neocostituito Gruppo Giovani formato da ragazzi dai 16 anni in su, sono a disposizione della comunità 24 ore al giorno 365 giorni all’anno.

Febbraio - Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla. Strumento per la promozione di iniziative caritative e assistenziali della Chiesa locale. Gestisce servizi per i bisognosi: alimentazione, salute, alloggio, lavoro, formazione e servizi di sostegno sociale. I pasti sono preparati in una cucina centrale e serviti in sei mense a 230 persone ogni giorno, i pacchi alimentari sono assemblati da 47 organizzazioni parrocchiali e distribuiti a 9.000 persone difficoltà.

Marzo - Emporio Solidale Dora. Minimarket speciale, aperto un paio di giorni la settimana, dove la merce - cibo, prodotti per l’igiene e l’infanzia - è gratuita e i commessi sono volontari. I clienti sono 85 famiglie che vivono a Reggio Emilia, che hanno perso da poco il lavoro, rischiano di scivolare nella povertà e necessitano di un aiuto temporaneo per recuperare il proprio stile di vita.

Aprile - Auser. Volontariato e promozione sociale a Reggio Emilia dal 1991. Si prende cura delle fragilità, contrastando esclusione sociale e di marginalità. Favorisce l’invecchiamento attivo e valorizza il ruolo degli anziani nella società.

Maggio - Emmaus. Dal 1993 offre occasioni di relazione, stimolando gli anziani a partecipare alla quotidianità, alla vita del quartiere e del territorio in cui vivono. 180 soci, opera a Reggio Emilia, Campagnola Emilia e Rubiera.

Giugno - Gruppo Parkinson. Ha finalità civiche, di utilità sociale e solidaristica, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, per migliorare la qualità della vita dei malati di Parkinson, dei loro famigliari e caregivers, attraverso supporto morale e l’aiuto nella tutela dei propri diritti.

Luglio - Progetto Pulcino. Nato nel 2008 per volontà della pediatra neonatologa Cristiana Magnani. Raccoglie fondi per l’acquisto di attrezzature e macchinari e corsi di formazione per il Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova, per consentire la sopravvivenza dei neonati gravemente prematuri e il miglioramento della loro qualità di vita.

Agosto - Lipu. Si occupa della conservazione della natura: censimenti di flora e fauna, recupero di uccelli selvatici da curare educazione ambientale per bambini, ragazzi e famiglie. Parla di natura affinché ci sia una maggior consapevolezza di quanto sia importante rispettare ed amare l’ambiente.

Settembre - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia. Punto strategico di incontro tra 53 associazioni del territorio, enti pubblici e cittadinanza per affrontare le emergenze. Condivide linee guida e piani operativi, supportando e coordinando il volontariato negli scenari provinciali, regionali e nazionali.

Ottobre - Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia. Sostiene i pazienti di chirurgia senologica e toracica e della rete oncologica provinciale. È stata fondata dagli allievi e collaboratori di Lodini: i dottori Guglielmo Ferrari, Giorgio Sgarbi, Valerio Annessi e Salvatore De Franco. Tre progetti: momenti di lettura ad alta voce nei reparti e servizio di prestito libri per pazienti e familiari presso la biblioteca medica Irccs. Le amiche del Core realizzano borse porta-drenaggi, seguono l’ambulatorio Arcade e raccolgono fondi per apparecchiature diagnostiche e chirurgiche. Senonaltro accompagna donne con tumore al seno prima, dopo e durante il percorso di cura, offrendo informazioni e supporto.

Novembre - Rifugio Rocky. Dal 1969 si occupa del benessere animale e della tutela ambientale. Gestisce il canile che ospita i trovatelli, non si limita a garantire loro una vita dignitosa, ma offre ai randagi l’atmosfera amorevole di famiglia che tanto meriterebbero e che i volontari non smettono di cercare per ognuno di loro.

Dicembre - Nuova Luce. Dal 2019 aiuta persone senza fissa dimora, minori stranieri non accompagnati, famiglie in difficoltà economica e coloro che hanno perso la speranza. Fornisce cibo, assistenza, ma soprattutto calore e ascolto.

Sostengono l’iniziativa: Systab, Ippocrate Vein Academy, Brunetti, Carrozzeria 2S, I.R.I. Industria Reggiana Imballaggi, Montedil, Pizzeria Little Rock e Sani Rino di Sani Alfredo & C.