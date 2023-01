Calendario ricco per la giornata della memoria

Da oggi ai primi di febbraio al via un ampio cartellone a Reggio e provincia nell’ambito delle celebrazioni del "Giorno della Memoria" che ricorre il 27 gennaio. Si parte già oggi alle 11 con l’inaugurazione della mostra "Omocausto", a cura di Arcigay Gioconda al Circolo Arci Kaleidos, in via Bologna a Poviglio. Domani alle 11 in Sinagoga, in via dell’Aquila in città, a cura di Istoreco, inaugurazione della mostra "I Giusti in Emilia Romagna: piccole e grandi storie di salvatori e salvati" e presentazione del documentario "Sauro, Hana e Israel" a Reggiolo di Matthias Durchfeld e Andrea Mainardi. Da lunedì al 27 gennaio allo Spazio Culturale Orologio, la mostra interattiva "Memoria: #storia #cultura #ricordi #emozioni". Al Cinema Rosebud il 25 gennaio alle 9.30 sarà proiettato il film "Jojo rabbit", con la regia di Taika Waititi (Rep. Ceca, 2019); il 27 gennaio alla stessa ora "L’uomo che verrà", di Giorgio Diritti. Il 27 gennaio il clou alle 12, in Sinagoga, la celebraziione del 78esimo anniversario delle vittime dell’Olocausto col sindaco Luca Vecchi e Tiziana Ferrari rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio che deporranno una corona. Nello stesso giorno alle 9,30 la posa di una nuova Pietra d’Inciampo davanti alla casa di Luigi Bellelli in via Gattaglio.