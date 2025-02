Calerno, la luce in fondo al tunnel: torna operativo l’ambulatorio del medico di base

Torna operativo dopo quasi tre mesi l’ambulatorio del medico di base a Calerno. Il dottor Darko Segovic, medico di medicina generale che già esercita a Cavriago, ha accolto l’invito dell’Ausl e del Comune di aprire il servizio nella frazione in via Falcone 4, in locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Visiterà, a partire da lunedì 3 marzo, su appuntamento, il lunedì dalle ore 11 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 13 alle ore 15. Il numero da chiamare è il 338 9562182. L’Ausl spiega inoltre che partire da sabato 1 marzo sarà possibile effettuare la scelta del medico sia dal Fascicolo Sanitario Elettronico che agli sportelli Saub (sabato dalle ore 8 alle 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13). L’azienda sanitaria e il sindaco Marcello Moretti ringraziano Segovic per la disponibilità: "La sanità pubblica è una delle priorità della nostra amministrazione - commenta il primo cittadino - ed uno dei servizi fondamentali da offrire alla cittadinanza. Per questo abbiamo messo a disposizione i locali per ospitare l’ambulatorio. Al dottore auguriamo buon lavoro a favore della nostra intera comunità".

I cittadini di Calerno erano senza medico di base dal 24 novembre, quando era andato in pensione il dottor Paolo Bizzi. La sua sostituta, dottoressa Leoni, aveva deciso di esercitare presso la Casa della Comunità di via Rossellini a Sant’Ilario. La struttura si trova a circa 2 chilometri dalla frazione, e questo aveva determinato non pochi disagi soprattutto per gli anziani, le badanti e le persone senza autovettura.

Francesca Chilloni