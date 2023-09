'Calici in Rocca' a Scandiano: torna stasera l'evento con birra artigianale e concerto

Tornano i ’Boccali in Rocca’, stasera a Scandiano, con protagonista il prodotto artigianale dei birrifici Argo, Lambrate, del Ducato e Opperbacco. Oltre alle degustazioni di birra e prodotti da forno, l’evento prevede anche il concerto dei Desnudo, la storica band reggiana di Marco Vergnani, che accompagnerà le degustazioni con rock e cantautorato d’eccezione. Si comincia alle 20, con ingresso dall’accesso principale, in via della Rocca. Per informazioni e prenotazioni: 0522-764302. È possibile effettuare online l’acquisto del biglietto d’ingresso. tramite Vivaticket.