Calo imprese straniere. Ma crescono nei servizi

CronacaCalo imprese straniere. Ma crescono nei servizi
27 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Si conferma in calo il numero delle imprese guidate da stranieri in provincia di Reggio Emilia secondo i dati della...

Si conferma in calo il numero delle imprese guidate da stranieri in provincia di Reggio Emilia secondo i dati della Camera di Commercio. Pur collocandosi ancora saldamente al primo posto della graduatoria regionale per incidenza del numero di imprese a guida straniera sul totale delle realtà produttive attive (17,3%), alla fine dei primi sei mesi del 2025 il territorio evidenzia un calo del 3,2% (era -3,6% a fine marzo) rispetto allo stesso periodo del 2024; le imprese attive guidate da stranieri risultano così 8.103, con 272 unità in meno rispetto a giugno 2024. Tra i settori in crescita – come evidenziano le analisi dell’Ufficio Studi della Cciaa Emilia (foto, il presidente Stefano Landi) - spicca quello dei servizi alle imprese con un +7,6%, grazie al quale le imprese guidate da stranieri sono salite a 766. Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole 5.887 imprese individuali), quello più rappresentato è l’Albania, con 797 imprese individuali e una quota del 13,5% sul totale delle straniere.

