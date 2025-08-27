Calo imprese straniere. Ma crescono nei servizi

Si conferma in calo il numero delle imprese guidate da stranieri in provincia di Reggio Emilia secondo i dati della Camera di Commercio. Pur collocandosi ancora saldamente al primo posto della graduatoria regionale per incidenza del numero di imprese a guida straniera sul totale delle realtà produttive attive (17,3%), alla fine dei primi sei mesi del 2025 il territorio evidenzia un calo del 3,2% (era -3,6% a fine marzo) rispetto allo stesso periodo del 2024; le imprese attive guidate da stranieri risultano così 8.103, con 272 unità in meno rispetto a giugno 2024. Tra i settori in crescita – come evidenziano le analisi dell’Ufficio Studi della Cciaa Emilia (foto, il presidente Stefano Landi) - spicca quello dei servizi alle imprese con un +7,6%, grazie al quale le imprese guidate da stranieri sono salite a 766. Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole 5.887 imprese individuali), quello più rappresentato è l’Albania, con 797 imprese individuali e una quota del 13,5% sul totale delle straniere.