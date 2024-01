Calunnia e falsa testimonianza. Condannato il marito di Silva

Accusato di calunnia e falsa testimonianza, è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione, ieri in tribunale a Reggio dal giudice Matteo Gambarati, in un processo nato da un altro procedimento penale, precisamente dall’udienza del 22 febbraio di sette anni fa, al processo per minacce mafiose in cui la moglie era parte offesa. Protagonista della vicenda è Antonio Mori, 65 anni, marito di Catia Silva, ex consigliere comunale a Brescello e nota attivista antimafia. Nel febbraio 2017, al processo contro persone accusate di gravi minacce mafiose alla moglie, Mori aveva disconosciuto un documento di raccolta di sommarie informazioni che, invece, risultava aver firmato cinque anni prima alla caserma brescellese. E aveva pure negato che la firma fosse la sua. Questo, di fatto, aveva fatto avviare un procedimento nei confronti del maresciallo Stefano Airini (assistito dall’avvocato Michele Della Valle del Foro di Parma), all’epoca comandante della caserma del paese di Peppone e don Camillo. La vicenda venne archiviata. Ma con l’avvio, d’ufficio, del procedimento per calunnia e falsa testimonianza nei confronti di Mori. Il quale continua a sostenere di non ricordare di essere mai stato a deporre nella caserma locale, ma di averlo sempre fatto al comando provinciale di corso Cairoli a Reggio. La condanna ha sorpreso la difesa, affidata all’avvocato Gianluca Vinci, il quale non ravvisa alcun elemento che possa far pensare alla calunnia, alla volontà di danneggiare qualcuno, sostenendo in pratica di non ricordare di essere mai stato a deporre nella caserma del paese. Resta poi il "giallo" della firma: quella di Mori, come dimostrano altri atti da lui sottoscritti, si presenta con tre "gambette", mentre quella sul foglio contestato ne ha due. Per il perito nominato dal tribunale le due firme corrispondono, attribuendole entrambe a Mori, mentre il consulente di parte della difesa è di parere contrario. Ora la difesa attende le motivazioni della sentenza per poter presentare ricorso in appello "convinti di poter dimostrare la buona fede dell’imputato".

Antonio Lecci