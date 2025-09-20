Il calvario dell’autista di autobus: “Paga da 1.500 euro, lavoro ogni domenica e turni dalle 6 alle 21”

Reggio Emilia, 20 settembre 2025 – “Ho sognato questo lavoro e ho dato tutto me stesso, ma dopo due mesi mi sono licenziato, dovendo scegliere se tenere stretto il volante dell’autobus o perdere la mia famiglia. In Seta ho incontrato colleghi che per me sono eroi, persone cui Reggio non dovrebbe mai smettere di dire grazie”.

Nell’ambito del dibattito sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, della carenza di autisti e delle proposte dell’azienda per risollevare le sorti della partecipata, si inserisce la storia esemplare di un autista che racconta ciò che ha vissuto nei mesi scorsi e quali siano le condizioni di lavoro.

Marco, lo chiameremo così (ha chiesto di rimanere anonimo).

Reggiano d’adozione, poco più di 35 anni, aveva inseguito il suo sogno entrando nell’Academy di Seta, conquistando la patente e prendendo servizio l’estate scorsa. Ma ora ha gettato la spugna.

Marco, ci racconti che cosa è successo.

“In Academy ci avevano garantito un’altra vita. Una vita di lavoro duro ma dignitoso. Avremmo dovuto guidare dal lunedì al sabato e al massimo una domenica al mese. È finita che per due mesi ho guidato tutti i sabati e tutte le domeniche, perché manca troppo personale. Per due volte alla settimana sono stato assegnato a turni che iniziavano alle 6 del mattino e finivano alle 21, guidando anche cinque macchine al giorno, con piccoli stacchi per il riposo, senza sapere dove potere andare in bagno, poiché mancano anche i servizi igienici per noi autisti. Durante il turno dovevamo perfino fare i biglietti alle persone, nonostante due macchinette a bordo per il pagamento cash o digitale. L’azienda vuole così e per riuscirci senza provocare rallentamenti agli altri autobus, e garantendo la sicurezza degli utenti, ci trasformiamo in giocolieri. Sapete cosa significano turni come questi?”

Ce lo spieghi.

“Prendi l’auto, torni a casa di notte spappolato, mangi un boccone, fai una doccia. Vai a letto, cercando di prendere sonno alla svelta. La mattina dopo ti aspetta un altro turno 6-21. In sostanza, riesci a riposare tre-quattro ore tra una guida e l’altra”.

Ci può dire quanto ha guadagnato?

“Nell’ultima busta avevo 1.500 euro circa. Si può mantenere una casa e una famiglia a Reggio con questo stipendio?”

Come ha gestito il rapporto con la sua famiglia?

“Sono stato un fantasma. Tornavo tardi, i bimbi erano già a letto o quasi. Mia moglie è stata una roccia ma mi ha chiesto spesso se dovesse darmi per disperso”.

Quindi pochi giorni fa si è licenziato.

“Sì. E mi dispiace perdere una comunità di autisti straordinari, veterani del servizio pubblico, ma per me non era più vita. I colleghi dicono che ho fatto bene, molti mi hanno detto che se potessero se ne andrebbero anche loro”.

Come avete reagito alla notizia degli autisti gettonisti?

“C’è rabbia. Tanta rabbia. Sono un iscritto Cisl e appoggio le ragioni delle battaglie sindacali di questi giorni e dei miei colleghi. Chi è autista Seta si sente preso in giro perché i gettonisti godranno di condizioni economiche di privilegio che non ha il personale dell’azienda. L’alloggio gratuito, l’indennità di trasferta giornaliera, un livello di inquadramento più alto rispetto ai neoassunti di Seta. Un trattamento sempre negato agli uomini e alle donne di Seta”.

Ora lei che cosa ha intenzione di fare?

“Ho la patente, ho trovato un’azienda privata di trasporti nella provincia modenese: stipendio più alto, turni umani, una famiglia che posso riprendermi. La ’non vita’ che ho patito in Seta ormai appartiene al passato. Resteranno sempre con me, invece, i colleghi di questa azienda, amici e maestri che meritano di essere trattati come colonne del servizio pubblico e ai quali esprimo la più grande gratitudine per quello che mi hanno insegnato”.

