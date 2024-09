Chiude la Calzoleria Parmense a Reggio Emilia: novant’anni di storia e di eleganza

Reggio Emilia, 27 settembre 2024 – Un pezzo di storia, enorme, che lascia la città. Chiude dopo novant’anni la Calzoleria Parmense, tra i più antichi e autentici negozi dell’esagono. Vetrine che sono state capaci di andare oltre il semplice significato di commercio, regalando eleganza e bellezza a generazioni di uomini e donne reggiane.

Tre punti vendita (il primo, quello di via Emilia San Pietro, quello di via Toschi e lo ’store’ di vicolo Corbelli) che cesseranno la loro attività con la fine dell’anno.

La notizia è iniziata a circolare sempre più rumorosa nelle scorse settimane; finché è arrivato nero su bianco, da parte della famiglia Bocchialini, un invito destinato ai clienti più affezionati, per una esclusiva svendita privata che si terrà dal primo al cinque ottobre; poi la vendita promozionale sarà aperta a tutti. Finché il 2 gennaio prossimo le saracinesche non si alzeranno più.

Alla base di questa dolorosa scelta effettuata dalla famiglia di imprenditori, principalmente, la crisi di un centro storico che arranca e che fatica sempre di più a tenere il passo.

La storia della Calzoleria Parmense, in via Emilia San Pietro, inizia esattamente novant’anni fa, nel 1934, quando Mario Bocchialini si trasferisce da Parma a Reggio Emilia dove, seguendo la tradizione di famiglia, apre un negozio di calzature di prestigio nel cuore del centro storico della città: la Calzoleria Parmense, appunto.

“Insieme alla moglie Adele persona dotata di innata sensibilità e capacità nel cogliere le nuove tendenze – si legge sul pagina web dell’attività –, si crea un sodalizio perfetto. Nasce così lo stile della Calzoleria Parmense: una selezione personalizzata dei migliori brand, sempre aggiornata e proposta con entusiasmo e passione per il proprio lavoro”.

Una ’bottega’ piena di stile, che da quel lontano 1934 non ha mai cambiato i suoi arredi, fatti su misura, in legno e con maestria artigiana; interni pregni del significato dello scorrere degli anni e del profumo delle epoche, incuranti delle mode passeggere e consci che l’eleganza, quella vera, non ha mai bisogno di farsi notare sguaiatamente.

Da allora, e nel tempo, la Parmense era diventata più grande, con l’apertura di altri due punti vendita sempre nel cuore dell’esagono: lo ’Store’ di vicolo Corbelli nel 1990 e ’La Parmense’ di Via Toschi nel 2006.

Attualmente, al timone dell’azienda familiare, c’erano tre volti noti e molto cari ai reggiani: Lella, Kitty e Luigi Bocchialini.

“La Calzoleria Parmense chiude dopo novant’anni di attività – scrivono i tre fratelli nell’invito per l’anteprima esclusiva della svendita –. È stata un’avventura straordinaria. Sarà un modo per salutarci e celebrare questa lunga e bellissima storia con chi ne ha fatto davvero parte”.