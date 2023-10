Cambia la raccolta differenziata: nuove pattumiere

Nei giorni scorsi a Fabbrico sono state avviate le visite degli informatori Iren in vista del cambiamento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Gli operatori hanno pettorina gialla e un tesserino identificativo con nome. Gli informatori consegnano le nuove pattumiere per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, ciascuna dotata di microchip, e del rifiuto organico, informando sulle buone pratiche da seguire per separare e conferire correttamente i rifiuti. Gli utenti che non saranno stati rintracciati dagli informatori Iren, e che avranno ricevuto apposito invito, potranno recarsi al Punto Ambiente, che si trova nella sede del Comune, in via Roma 35, fino al 4 novembre: martedì dalle 16 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12,30, sabato dalle 9 alle 12.

Per informazioni, richieste e segnalazioni è possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al numero verde 800 969696, dedicato alla gestione della Tari, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato delle 8 alle 13, oppure inviando una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it. Nessun operatore è autorizzato a chiedere o a ricevere pagamenti, né a entrare nelle abitazioni.