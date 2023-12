Cambia la raccolta nelle frazioni

In questi giorni stanno arrivando nelle case dei cittadini dell’aree limitrofe al capoluogo le lettere contenenti le Ecocard necessarie per poter conferire i rifiuti nei nuovi contenitori stradali informatizzati per la frazione rifiuto indifferenziato. Per illustrare il funzionamento del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti in regime di Tariffazione puntuale a corrispettivo, il Comune invita i cittadini a partecipare all’incontro informativo che si terrà domani, alle 20,30, nell’oratorio don Bosco, via Pieve 5. La serata sarà anche l’occasione per porre eventuali domande e richiedere chiarimenti sul sistema di raccolta già attivo a Castelnovo Monti e Felina.

Dice il sindaco Enrico Bini: "L’incontro è un’occasione fondamentale per capire come funzionerà questo nuovo sistema già in vigore nel capoluogo e a Felina: auspichiamo una partecipazione ampia".