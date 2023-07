Cambia la viabilità, fino al 14 luglio è aperto un cantiere

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione, a Rolo sono previste delle modifiche alla viabilità da oggi e fino al 14 luglio. Il provvedimento interessa alcune strade del paese tra cui via Campogrande, via Prati, via Villabianca e via Garibaldi.

La chiusura temporanea di strada al normale traffico veicolare è giustificata dalla necessità di consentire il posizionamento di mezzi attrezzati per la manutenzione agli impianti.

I lavori dovrebbero svolgersi dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, con la chiusura di tratti di strada il tempo necessario per effettuare gli interventi.

L’area interessata è quella di via Campogrande (tra via Falcone e via Leonardo Da Vinci), via Garibaldi (tra via Fratelli Cervi e via Livello), via Villabianca (tra via Campogande e il civico 27 di via Prati). Gli uffici di polizia locale hanno emesso l’ordinanza per istituire il restringimento della carreggiata con senso unico alternato gestito da movieri. In caso di necessità potrebbe essere necessario anche la chiusura completa di un tratto di strada, ma per il tempo utile a eseguire le operazioni previste.