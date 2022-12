Cambia lavoro, ora arreda case in vendita

Dice il proverbio: "L’abito non fa il monaco". Ma se qualcuno o qualcosa si presenza nell’abito "giusto", spesso l’impressione è migliore e il risultato è decisamente positivo. Lo ha capito Sara Brunazzi, a lungo impegnata per una azienda di moda con sede a Bologna nell’allestimento di vetrine di negozi in giro per l’Italia.

Dopo essersi trasferita a Novellara ed essere diventata mamma, ha deciso di cambiare lavoro, puntando sull’home staging. Cosa significa? Allestire provvisoriamente appartamenti, case, uffici e immobili in genere per migliorarne l’aspetto durante la visita di persone interessate all’uso o all’acquisto.

"Fare vedere un appartamento con stanze completamente vuote non è la stessa cosa che mostrarlo arredato e completo di accessori. Il mio lavoro – spiega Sara – consiste nell’allestire le stanze degli edifici in modo provvisorio, anche con arredi di cartone, oltre che con accessori vari, che alla fine della visita vengono ovviamente tolti per lasciare liberi i locali. Spesso, di fronte a stanze vuote, non ci si rende conto degli spazi e delle loro potenzialità".

Non mancano gli esempi positivi: "Di recente ho allestito un appartamento che, dopo numerose visite, da alcuni anni non veniva venduto. Mostrato arredato ai potenziali clienti, al primo colpo è stato venduto", aggiunge Sara Brunazzi.

Contenta pure del fatto che questo lavoro si concilia molto bene con l’essere mamma e con la presenza di un bambino da accudire in modo costante.

L’home staging è una strategia di marketing immobiliare volta a presentare al meglio un’abitazione o un immobile commerciale.

L’ambiente, talvolta asettico in caso di nuove strutture o troppo personalizzato in caso di unità abitate, viene rielaborato per renderlo maggiormente gradevole ai possibili acquirenti e per enfatizzarne il potenziale.

"Non ho avuto paura di cambiare – confida – e di fare un salto nella novità, spinta dalla forte attenzione per la cura e il dettaglio. Durante la gravidanza ho sviluppato interesse verso l’home staging, che ho poi sviluppato con corsi di formazione, facendola diventare un lavoro vero e proprio. Ora questo interesse è diventato realtà, riuscendo a conciliare casa, famiglia e carriera professionale", conclude Sara Brunazzi.

Antonio Lecci